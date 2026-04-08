Los astronautas de Artemis II son como tú y como yo: también usan VLC para ver los vídeos que han descargado

La misión Artemis II ha hecho historia, llevando al ser humano lo más lejos que nunca después de que la cápsula Orion que transporta los cuatro astronautas haya alcanzado la órbita lunar esta semana.

Esta misión también es histórica por la gran cantidad de tecnología 'convencional' que llevan los astronautas, como un smartphone iPhone 17 Pro con el que han tomado increíbles fotografías del satélite, así como varios ordenadores modernos con Windows.

Por el camino, la tripulación ha tomado muchas fotografías y vídeos, que han sido compartidas millones de veces en redes sociales y que representan el principio de la vuelta de la humanidad a la Luna. Y si es necesario ver vídeos, todo el mundo sabe que necesitas un programa en tu ordenador: VLC.

La NASA piensa lo mismo, porque el popular reproductor multimedia ha hecho aparición en una reciente emisión en directo desde la cápsula Orion, donde se muestra que los astronautas usan VLC para reproducir vídeos desde sus tabletas y ordenadores Windows.

La cuenta oficial del programa en X se dio cuenta de ello, y publicó una captura de la emisión que se ha vuelto viral, con más de medio millón de visualizaciones en apenas unas horas y ha recibido más de 1.500 republicaciones.

Entre las respuestas de la comunidad, como no podía ser de otra manera, son variadas. Algunos usuarios comparan el uso de VLC con otros programas que han sido usados por los astronautas, elogiando su estabilidad y capacidades.

En particular, mucha gente cree que VLC es más fiable que Outlook, haciendo referencia a los problemas que ha dado el programa de Microsoft para mostrar los correos electrónicos del comandante de la misión, Reid Wiseman.

Si la frase "tengo dos Outlook y ninguno funciona" pasará a la historia como uno de los mejores ejemplos de mala publicidad para un producto tecnológico, la aparición de VLC en las pantallas es la otra cara de la moneda.

VLC es un programa de código abierto, especializado en reproducir contenido multimedia. Es especialmente famoso por ser capaz de reproducir cualquier tipo de vídeo, sin importar el formato o el códec usado, además de por la gran cantidad de funciones avanzadas como la reproducción de vídeos en servidores locales o por Internet.

By extension, FFmpeg is onboard too! https://t.co/nWpkAMLudS — FFmpeg (@FFmpeg) April 8, 2026

La compatibilidad de VLC es tan alta gracias a otro proyecto abierto, FFmpeg, del que usa las librerías; de hecho, la publicación de FFmpeg en X también ha tenido mucho éxito.

La historia de VLC es especialmente llamativa porque su creador, el francés Jean-Baptiste Kempf, ha rechazado ofertas millonarias en varias ocasiones para convertirlo en un programa de pago o con ánimo de lucro, prefiriendo crear nuevas startups y proyectos separados para financiar el desarrollo del programa, que siempre ha sido de código abierto y de descarga gratuita.