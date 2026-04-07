La misión Artemis II de la NASA comparte unas impresionantes imágenes de la Luna tomadas durante el sobrevuelo lunar

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia al orbitar la Luna el pasado lunes 6 de abril, poniendo fin a más de 50 años sin presencia humana en el satélite natural. Un sobrevuelo lunar que acaba de dejar unas impresionantes imágenes para el recuerdo.

El equipo, formado por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula Orion.

Mientras volaban a bordo de Orion más allá de la cara oculta de la Luna, la tripulación alcanzó una distancia estimada de 406.771 kilómetros, superando el récord de Apolo 13 de la mayor distancia que los humanos han viajado al espacio, fijada en 400.000 km.

La tripulación también sobrevoló la cara oculta de la Luna, aquella que permanece siempre invisible desde la Tierra, lo que provocó una interrupción de las comunicaciones con la NASA de aproximadamente 40 minutos. Una situación completamente prevista y contemplada desde el inicio de la misión.

Un sobrevuelo que duró siete horas, durante las cuales los astronautas disfrutaron de vistas de la superficie lunar nunca antes vistas por ojos humanos, con aproximadamente el 21% de la misteriosa cara oculta de la Luna iluminada por el Sol desde la perspectiva de la tripulación.

En las nuevas imágenes compartidas por la NASA en su web (que se pueden ver en la galería de arriba), y tomadas desde Orion durante el sobrevuelo lunar se puede ver cómo la Tierra parece ponerse tras la Luna, de forma similar a lo que presenciaron los astronautas del Apolo en 1968.

"Ocaso de la Tierra. La tripulación de Artemis II captó esta vista de un “ocaso de la Tierra” el 6 de abril de 2026, mientras sobrevolaba la Luna. La imagen recuerda a la icónica fotografía Earthrise (Salida de la Tierra), tomada hace 58 años durante la misión Apolo 8", ha publicado la NASA en X (Twitter).

En otra imagen compartida se puede ver un eclipse. "EL ECLIPSE DE ARTEMIS II. 6 de abril de 2026. Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado", ha indicado la NASA en otro tuit.

Los astronautas que ya regresan a la Tierra, aunque aún tienen deberes antes de reingresar en la atmósfera, han ido tomando miles de fotografías durante la misión Artemis II que tienen como objetivo ayudar a los científicos a comprender mejor la Luna y sus orígenes.

Incluso sentarán las bases para futuras misiones a la superficie lunar. La misión Artemis II, de diez días de duración, ya ha iniciado su regreso a la Tierra, que culminará el 10 de abril con un amerizaje al frente de la costa de San Diego (California, EEUU).