Los astronautas de Artemis II se preparan para el impacto con la Tierra: sus deberes antes de reingresar en la atmósfera

Los astronautas de Artemis II ya figuran en los libros de historia como los seres humanos que más lejos han viajado en el espacio. La nave Orion y su tripulación han logrado orbitar la Luna batiendo el récord de distancia con respecto a la Tierra, a 406.771 km, más de medio siglo después de las misiones Apolo.

Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen (especialistas de misión) se enfocan ya en la recta final de este épico viaje, cuyos principales objetivos se están completando con éxito: probar la nave para futuras misiones, analizar el comportamiento del cuerpo humano en el espacio profundo y estudiar la cara oculta de la Luna.

Aunque parezca que lo más emocionante de la misión ya se ha superado, los cuatro aventureros espaciales aún deben enfrentarse a un momento clave: su regreso a la Tierra. Está previsto que la tripulación americe frente a la costa de San Diego (EEUU) aproximadamente a las 2:05 horas de la madrugada del sábado 11 de abril en España peninsular.

Además de continuar poniendo a prueba los sistemas esenciales de la nave y realizar maniobras de corrección para apuntar la trayectoria de regreso, los astronautas comprobarán técnicas de protección frente al peligro que supone la radiación de las erupciones solares en el espacio profundo.

Los últimos días

El sobrevuelo lunar se ha producido en el sexto día de viaje, lo que significa que los astronautas de Artemis II han completado más de la mitad de su misión. Tras las celebraciones y su llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cuatro tripulantes aún les queda trabajo por delante hasta regresar a casa.

En su séptimo día de vuelo, la nave Orion está saliendo de la esfera de influencia lunar para despedirse del satélite, no sin antes seguir compartiendo impresiones con los científicos de Tierra sobre lo observado en su exploración mientras aún tienen la memoria fresca. Incluso está prevista tiempo libre para descansar después de tantas emociones.

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Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Si es necesario, encenderán el motor de Orion para corregir la trayectoria en su regreso a la Tierra, la agenda de la NASA tiene previstas hasta tres maniobras de corrección de trayectoria durante la vuelta.

En los casi cuatro días que los separan de casa, los astronautas aún tienen en la agenda actividades pendientes con las que pretenden demostrar la seguridad y viabilidad del viaje para futuras misiones. Por ejemplo, evaluarán la capacidad de protegerse de eventos de alta radiación como las erupciones solares.

Para ello, pueden llegar a construir un refugio con los suministros de la nave si lo consideran necesario. Esto sucederá en el octavo día, según los planes de la NASA, el mismo día que se probará el pilotaje manual de Orion para adoptar una actitud de cola hacia el Sol.

No será hasta el noveno día cuando la tripulación se empiece a preparar para la reentrada y amerizaje, incluyendo nuevas maniobras de corrección de trayectoria si fuera necesario. Culminarán el viaje con más pruebas de la nave como el sistema de recolección de desechos que sustituiría al inodoro en caso de no funcionar y no contar con la pericia de Cristina Koch para arreglarlo, como ocurrió los primeros días de vuelo.

La tripulación de Artemis II con los trajes de supervivencia, distinguibles por su color naranja NASA

Además, probarán el vestuario diseñado para esta misión, en concreto las prendas de compresión que, debajo de los trajes, ayudan a evitar la intolerancia ortostática que puede causar mareos al tener que ponerse de pie de nuevo bajo los efectos de la fuerza de gravedad.

Hace días ya estrenaron los icónicos trajes naranjas y confirmaron la facilidad que implica ponérselos y quitárselos en el espacio. Se han diseñado para convertirse en su atmósfera respirable durante un máximo de 6 días, en caso de que la nave Orion se despresurizara por accidente.

Es la primera vez que estos trajes se envían al espacio, por lo que se los han colocado para comprobar su comodidad, pero no está previsto que prueben el sistema de supervivencia. El color naranja permite una mejor localización en caso de que algo no salga bien en el amerizaje en el océano.

El regreso

Con estos trajes y sentados en sus asientos, los astronautas volverán a la Tierra en el décimo día. El módulo de tripulación se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la Luna y de vuelta. Así, se dejará al descubierto el escudo térmico que protegerá a la tripulación cuando atraviesen la atmósfera a una temperatura de hasta 2.800 ºC.

Esta cubierta frontal preparada para soportar el abrasador calor de la reentrada terminará por desprenderse también para liberar una serie de paracaídas que frenarán la caída de los cuatro astronautas. Primero, dos paracaídas reducirán la velocidad de la cápsula a unos 493 km/h. Después, otros tres paracaídas piloto desplegarán los tres paracaídas finales para depositar Orion a unos 27 km/h sobre las aguas del Océano Pacífico.

Tripulación en la cápsula NASA

Tras el amerizaje, los equipos de recuperación rescatarán a los tripulantes en helicóptero y los trasladarán al USS John P. Murtha. Una vez a bordo, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores al vuelo en la enfermería del barco antes de regresar a tierra para reunirse en un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA.

Esta misión Artemis II es sólo el principio. La NASA enviará a los astronautas de Artemis a misiones cada vez más desafiantes para explorar la Luna con fines científicos, iniciar la construcción de una base lunar y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Primeras maniobras y el inodoro

El pasado 2 de abril despegaban los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, que han bautizado como Integrity, y el cohete SLS. Así se iniciaba un viaje de 10 días del que ya se ha superado el ecuador y ha dejado imágenes impactantes de la Tierra y la Luna. Aun así, todavía queda mucho trabajo por delante. La agencia reconoció que, durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orion se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones que se resolvió rápidamente.

Antes de realizar la maniobra de elevación del apogeo, la tripulación de Artemis II informó de una luz de avería intermitente en el inodoro, sin duda la anécdota más comentada del viaje hasta ahora. Los equipos del centro de control evaluaron los datos y colaboraron con la tripulación para solucionar el problema, en concreto, con Christina Koch, que ha sido la encargada de reparar este elemento indispensable para la habitabilidad de la cabina.

Fotografía del planeta Tierra realizada por la tripulación de Artemis II NASA

El punto álgido de este viaje ha tenido lugar en el sexto día, cuando la misión Artemis II hizo historia, primero rompiendo el récord de distancia con respecto a la Tierra y después observando la cara oculta de la Luna, viendo partes que "nadie ha visto antes" y superando un apagón de comunicaciones previsto que duró 30 minutos.

Esta secuencia de momentos épicos se ha producido en la noche de este martes 7 de abril, según el horario de España peninsular. El sobrevuelo ha durado casi 7 horas, tiempo en el que han podido estudiar la cara oculta de la Luna, incluso nombrando uno de los cráteres con el nombre de Carroll, la esposa fallecida del comandante Wiseman, lo que ha fundido a los cuatro tripulantes en un conmovedor abrazo grupal.

Además, la tripulación observó un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra gracias a la posición de la Luna mientras pasaba la nave.

Con la cabina completamente a oscuras para aprovechar la toma de fotografías y vídeo sin reflejos, la tripulación se fue acercando a la superficie del satélite hasta los 6.500 kilómetros de distancia, lo que les permitió ver el cuerpo celeste del tamaño de una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido. Estos cuatro exploradores han visto partes de la Luna de forma directa que ningún otro humano había visto antes, ni siquiera las misiones Apollo.

Software de los astronautas para identificación lunar NASA

La forma de documentarlo ha consistido tanto en la realización de fotografías como vídeos con los iPhones 17 Pro Max que les proporcionó la NASA, pero también a través de anotaciones en sus ordenadores personales (PCD) y con detalladas descripciones que han sido acordadas previamente con el equipo científico lunar.

Donde nadie había llegado antes

Los astronautas han superado el récord de 397.848 kilómetros de distancia con la Tierra que mantenía la misión Apolo 13 desde hace más de cinco décadas. Orion alcanzó la distancia máxima con respecto a la Tierra: 406.771,352 km, lo que supone algo más de 6.616 km que la misión Apolo 13 en 1970. La agencia Guinness World Record ya ha registrado la hazaña.

La Luna tomada por la tripulación. NASA

El centro de control fue el encargado de avisar desde Tierra a la tripulación de la cápsula Orion que habían logrado batir el récord de distancia. Algo que también confirmó Hansen, que dio unas pequeñas palabras de agradecimiento a todos los que han participado en la misión, desde técnicos hasta científicos.

"Aquí, desde la cabina del Integrity, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", declaró el astronauta canadiense Hansen.