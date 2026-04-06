Artemis II sobrevuela la Luna, en directo | Los astronautas de Orion se preparan para ver la cara oculta y superar al Apolo 13
Siga la última hora sobre el sobrevuelo lunar de la histórica misión Artemis II de la NASA.
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Llegó el día más importante para la misión Artemis II: el sobrevuelo lunar. A partir de las 20:45 horas de España peninsular, la cápsula Orion comenzará a volar sobre el satélite de la Tierra y comenzar así seis horas de observación.
Servirá para que los cuatro astronautas que conforman la tripulación puedan tener una vista directa y privilegia de la cara oculta de la Luna, llegando a su vez más lejos en el espacio que ningún ser humano jamás. Es un momento histórico para la Humanidad.
Durante las 6 horas que dura el sobrevuelo lunar, la tripulación realizará una toma exhaustiva de fotografías y vídeos de la Luna, así como el registro de observaciones y apuntes con sus propios ojos.
También vivirán un tiempo de desconexión total con la Tierra, así como —hacia el final del sobrevuelo—, experimentarán un eclipse solar espacial. Orion, la Luna y el Sol se alinearán de tal forma que los astronautas verán al Sol desaparecer tras la Luna durante aproximadamente una hora.
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"¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario!"
Que es un día especial lo saben todos. La tripulación, el centro de control de la NASA y los astronautas de las misiones Apolo que ya estuvieron en la misma situación que los actuales de la cápsula Orion hace más de 50 años.
Así pues, los astronautas se han despertado con un mensaje especial que Jim Lovell, astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, grabó antes de fallecer en 2025.
“¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una vista de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles la antorcha, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos. Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, les deseo mucha suerte y que Dios los acompañe desde aquí, en la Tierra.”
"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5— NASA (@NASA) April 6, 2026
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Llegó el día clave
Llegó el día más importante de la misión Artemis II: el sobrevuelo lunar. La tripulación conformada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen escribirán una página en la historia de la exploración espacial al ver la cara oculta con sus propios ojos y ser los seres humanos que más lejos hayan estado jamás en el Espacio.
El esperado momento está previsto que suceda sobre las 20:45 horas de la España peninsular, será cuando comience el período de observación lunar. En torno a una hora antes la tripulación de Artemis II romperá el récord de distancia del Apolo 13, de 397.848 km de distancia con respecto a la Tierra.