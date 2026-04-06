Artemis II sobrevuela la Luna, en directo | Los astronautas de Orion se preparan para ver la cara oculta y superar al Apolo 13

Llegó el día más importante para la misión Artemis II: el sobrevuelo lunar. A partir de las 20:45 horas de España peninsular, la cápsula Orion comenzará a volar sobre el satélite de la Tierra y comenzar así seis horas de observación.

Servirá para que los cuatro astronautas que conforman la tripulación puedan tener una vista directa y privilegia de la cara oculta de la Luna, llegando a su vez más lejos en el espacio que ningún ser humano jamás. Es un momento histórico para la Humanidad.

Durante las 6 horas que dura el sobrevuelo lunar, la tripulación realizará una toma exhaustiva de fotografías y vídeos de la Luna, así como el registro de observaciones y apuntes con sus propios ojos.

También vivirán un tiempo de desconexión total con la Tierra, así como —hacia el final del sobrevuelo—, experimentarán un eclipse solar espacial. Orion, la Luna y el Sol se alinearán de tal forma que los astronautas verán al Sol desaparecer tras la Luna durante aproximadamente una hora.