Artemis II ante el momento clave: el sobrevuelo a la Luna que "lleva al ser humano más lejos que nunca en el espacio"

Llegó el momento de la verdad. La cápsula Orion de Artemis II se enfrenta al clímax de la misión, el motivo por el que los cuatro astronautas han emprendido este viaje: sobrevolar la Luna.

El esperado momento en la historia espacial está previsto que suceda sobre las 20:45 horas de la España peninsular, será cuando comience el período de observación lunar.

En torno a una hora antes la tripulación de Artemis II romperá el récord de distancia del Apolo 13, de 397.848 km de distancia con respecto a la Tierra, aunque no será hasta las 1:05 de la madrugada del martes cuando la tripulación alcanzará la máxima distancia con respecto al planeta. Se espera que ronde los 406.000 km.

Durante las seis horas que dura el periodo de sobrevuelo lunar, se prevé la pérdida de comunicaciones (sobre las 00:47 horas) de la nave con la Tierra, ya que será cuando Artemis II se dirija detrás de la Luna. Este apagón durará unos 40 minutos y, una vez supere el bloqueo del satélite, volverá a conectar con la Red de Espacio Profundo (DSN).

En las próximas horas "la tripulación de Artemis II estará en la cara oculta de la Luna, más lejos en el espacio que ningún ser humano en la historia. Mientras alcanzan este hito histórico, seguiremos aprendiendo mucho sobre la nave espacial Orión, lo que nos preparará para Artemis III el próximo año y el gran regreso de Estados Unidos a la superficie lunar en Artemis IV en 2028", ha explicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Información clave de la Luna

La tripulación se acercará a entre 6.530 km de la superficie lunar al rodear la cara oculta de la Luna; esta debería verse aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido. Ideal para los trabajos de observación lunar de los astronautas.

El principal objetivo durante las 6 horas que dura el sobrevuelo lunar será la toma exhaustiva de fotografías y vídeos de la Luna, así como el registro de observaciones y apuntes con sus propios ojos. Y es que según explica la NASA, la observación directa en muchas ocasiones es más productiva que la propia toma de imágenes.

Artemis II

Estas observaciones en tiempo real quedarán registradas mientras toma fotos y vídeos, incluso cuando pierdan la comunicación con la Tierra al pasar por detrás de la Luna. De esta manera, sus observaciones podrán vincularse posteriormente con las imágenes exactas que tomaron.

Los astronautas de Artemis verán la Luna mucho más lejos que la tripulación del Apolo 8, que pasaron por la superficie del satélite a unos 111 km de distancia. Sin embargo, la lejanía les supondrá una ventaja clara en la observación para tener una mejor perspectiva de relieves, cráteres y formaciones geológicas.

Serán los primeros seres humanos en ver algunas partes de la Luna directamente.

Igualmente importante para la observación será el ángulo del Sol sobre la Luna, y es que en función de las condiciones de iluminación se podrán aprovechar más o menos para observación. Es por ello que antes del sobrevuelo, la tripulación ultimará los preparativos y celebrará una reunión con el control de la misión para definir los objetivos y las técnicas lunares.

Detalle de la aplicación que usa la tripulación para marcar objetivos en la Luna NASA

Entre los 30 objetivos se encuentra la cuenca Orientale, un cráter de casi 965 kilómetros de ancho que se extiende por las caras visible y oculta de la Luna. Orientale estará completamente iluminado y visible a medida que Orión se acerque a la Luna.

Dicho cráter, de 3.800 millones de años de antigüedad, se formó cuando un objeto de gran tamaño impactó contra la superficie lunar y conserva claras evidencias de dicha colisión, incluyendo una topografía espectacular en sus anillos. "La tripulación estudiará las características de Orientale de cerca y desde múltiples ángulos durante su sobrevuelo", explica la NASA.

Al noroeste de Orientale se encuentra un cráter de casi 640 kilómetros en la cara oculta de la Luna. Se trata de la cuenca Hertzsprung, que también figura en la lista de objetivos de la tripulación.

Hertzsprung, una cuenca anillada más antigua, ofrece un contraste único con Orientale, ya que sus características se han degradado por impactos posteriores.

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

La tripulación comparará la topografía de ambos cráteres para comprender cómo evolucionan las características a lo largo de escalas de tiempo geológicas.

Otro de los momentos importantes de esta operación en órbita lunar, hacia el final del sobrevuelo, será un eclipse solar espacial. Orion, la Luna y el Sol se alineen de tal manera que los astronautas verán al Sol desaparecer tras la Luna durante aproximadamente una hora.

Esto les dará a los astronautas la oportunidad de estudiar y, potencialmente, descubrir nueva información sobre el polvo que se eleva de la superficie lunar y cómo se desplaza por el satélite.

Prueba de trajes y 'bautismo' de Hansen

Además de prepararse para el sobrevuelo lunar, durante la jornada del domingo los astronautas también cumplieron con otra serie de pruebas, protocolos y maniobras para completar con éxito la misión.

Los miembros de la tripulación han realizado la prueba del sistema de supervivencia personal, sus icónicos trajes naranjas. Con ellos realizaron comprobaciones de fugas, simulando el acceso a los asientos y evaluando su movilidad y su capacidad para comer y beber.

Prueba de los trajes de Artemis II NASA

Estos trajes, denominados oficialmente Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion, sirven para proteger a los astronautas durante el lanzamiento, así como la reentrada, pero también podrían utilizarse en caso de emergencia para proporcionarles una atmósfera respirable durante un máximo de 6 días si la nave Orion sufriera una despresurización.

Al ser los primeros astronautas en usar los nuevos trajes en el espacio, la tripulación de Artemis II los ha puesto a prueba para comprobar la facilidad de ponérselos rápidamente; instalarse en sus asientos, acceder a ellos; así como comer y beber a través de una abertura. La tarea de despresurización se ha pospuesto para una fecha posterior de la misión.

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la entrega por parte de la tripulación de Artemis II del pin dorado al astronauta canadiense Jeremy Hansen, una de las tradiciones más importantes de la NASA que conmemoran el primer vuelo espacial.

Cabe recordar que los norteamericanos Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch ya habían volado al espacio anteriormente, con lo que ya cuentan con su pin conmemorativo.

Today's daily planning conference began with the Artemis II crew awarding @CSA_ASC astronaut @Astro_Jeremy with a gold astronaut pin to commemorate his first spaceflight, per NASA tradition. pic.twitter.com/S5rZwhgsNV — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

La última tarea que ha realizado la tripulación antes de enfocarse por completo en el sobrevuelo a la Luna ha sido el ajuste de la trayectoria lunar.

La NASA ha confirmado el éxito de la maniobra de corrección de trayectoria (OTC), que ha durado 1,75 segundos prevista para sobre las 4 de la mañana de España. Esta maniobra perfeccionará la trayectoria de la nave Orion hacia la Luna para lograr el objetivo de exploración.

Anteriormente, durante los días previos, los controladores de vuelo cancelaron las dos maniobras de corrección de trayectoria previstas, ya que la trayectoria de Orion se mantenía altamente precisa. Tanto Koch como Hansen revisarán los procedimientos para la próxima maniobra, mientras que Hansen además supervisará la configuración de la nave y los datos de navegación.

Para finalizar la jornada, la tripulación ha entrado en la esfera de influencia de la Luna a las 6:41 del lunes 6 de abril, momento en que la gravedad lunar se ha convertido en la fuerza dominante que controla la trayectoria de Orión. Este hito prepara el terreno para el evento principal del sexto día de vuelo: el sobrevuelo de la tripulación alrededor de la cara oculta de la Luna.