Artemis II hace Historia al llevar al hombre más lejos que nunca en el espacio rompiendo el récord de la misión Apolo 13

La misión Artemis II ha hecho historia. La NASA ha conseguido llevar a su tripulación más lejos que cualquier ser humano haya estado jamás en el espacio. Los astronautas Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen (especialistas de misión) han superado el récord de 397.848 kilómetros de distancia con la Tierra que mantenía la misión Apolo 13 desde hace más de cinco décadas.

No será la mayor distancia a la que se encuentren del planeta, pues durante el sobrevuelo lunar, el motivo del lanzamiento de la misión, los astronautas alcanzarán una distancia de unos 406.000 kilómetros con respecto a la Tierra, marcando así un nuevo récord absoluto.

El centro de control ha sido el encargado de avisar desde Tierra a la tripulación de la cápsula Orion que habían logrado batir el récord de distancia. Algo que también ha confirmado el comandante Wiseman quien, ha dado unas pequeñas palabras de agradecimiento visiblemente emocionado. Tanto que no ha podido evitar las lágrimas y los cuatro astronautas se han fundido en un abrazo en ingravidez.

La tripulación abrazada tras lograr el récord de distancia NASA

En poco más de 30 minutos, comenzará el sobrevuelo lunar, que es es una de las fases más complejas de su viaje espacial y no se restringe únicamente al proceso de documentación y registro de la cartografía del satélite, sino que también experimentarán un tiempo de desconexión total con la Tierra así como vivirán un eclipse espacial.

Según los cálculos de la Administración Espacial estadounidense, la tripulación se acercará a unos 6.530 kilómetros de la superficie, lo que les permitirá ver el cuerpo celeste del tamaño de una pelota de baloncesto sostenida con el brazo extendido.

La maniobra completa de sobrevuelo tiene una duración de siete horas, tiempo en el que los astronautas deberán cumplir una serie de tareas científicas con el objetivo de conocer mejor la cara oculta de la Luna.

A eso de las 20:15, los astronautas comenzarán a preparar la cabina para el citado sobrevuelo para media hora después iniciar la observación lunar propiamente dicha.

Uno de los asuntos clave de esta fase de esta segunda misión del programa Artemis será la pérdida absoluta de la comunicación con la Tierra debido a que la Luna bloqueará la transmisión.

La NASA espera que la duración del blackout sea de 41 minutos y comience a las 00:44 horas, ya del día 7 de abril en España.

Los hitos se irán sucediendo a lo largo de las primeras horas de la madrugada con el máximo acercamiento a la Luna a las 00:22, la máxima distancia a la Tierra a las 1:07 y el restablecimiento de la conexión entre la nave y la Tierra a las 1:25.

A las 3:20 está previsto que la tripulación abandone la maniobra de sobrevuelo de la Luna para continuar su viaje de vuelta a la Tierra, donde espera amarar el próximo sábado de madrugada.

Misiones científicas

Debido a que el ángulo del Sol sobre el satélite cambia aproximadamente un grado cada dos horas, los investigadores de la NASA no sabían con certeza y previo al lanzamiento qué condiciones de iluminación se iban a encontrar los astronautas.

Detalle de la aplicación que usan la tripulación para marcar objetivos en la Luna NASA

La duda quedó totalmente despejada en las primeras horas de este pasado domingo, cuando el control de la misión envió a la tripulación de la nave Orion la lista final de 30 accidentes geográficos de la superficie lunar que deben observar durante el sobrevuelo.

Entre los 30 objetivos a estudiar se encuentran la cuenca Orientale, un cráter de casi 965 kilómetros de ancho que se extiende por las caras visible y oculta de la Luna.

Orientale estará en esta ocasión totalmente iluminado y visible cuando la nave Orion se acerque a la superficie lunar.

Se estima que el cráter tiene unos 3.800 millones de años y se formó cuando un gran objeto impactó contra la superficie lunar, conservando las evidencias claras de esa colisión en la que se incluye la característica topografía anular.

Los cuatro astronautas estudiarán así las características de Orientale de cerca y desde múltiples ángulos a medida que pasen cerca.

Al noroeste de Orientale se encuentra otro cráter más que será objeto de estudio. Con casi 640 kilómetros de diámetro, el Hertzsprung es una cuenca anillada más antigua que ofrece algunas características de degradación únicas al haber recibido impactos posteriores.

La tripulación comparará la topografía de ambos cráteres para comprender la evolución de la morfología a lo largo de las escalas de tiempo geológicas.

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