La tripulación de Artemis II observa por primera vez desde la nave la cara oculta de la Luna: "Absolutamente espectacular"

La tripulación de Artemis II se prepara para vivir un momento histórico. El de ver por completo la cara oculta de la Luna desde el punto más lejano del espacio que ningún ser humano ha estado jamás, a 406.773 kilómetros.

De momento, la Orion está ahora más cerca de la Luna que de la Tierra y los astronautas ya han comenzado a ver el satélite desde las pequeñas ventanas de la cápsula espacial.

"Ahora mismo podemos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. Es una vista preciosa", comentaban los integrantes del histórico vuelo espacial, quienes han sido capaces hasta de ver la cara oculta de la luna de pasada y de identificar diversos puntos de referencia.

La Luna tomada por la tripulación. NASA

La tripulación de la misión Artemis II ha descrito la experiencia como "absolutamente espectacular". "Hay algo que te hace sentir que no es la Luna a la que estoy acostumbrada", dijo Christina Koch a la BBC.

La Agencia Espacial Europea ha reaccionado al hito, Vale, "es genial. Es la primera vez que los humanos han visto el Mare Orientale completo en la cara oculta de la Luna con sus propios ojos. Normalmente oculto a nuestra vista desde la Tierra, ni siquiera los astronautas del Apolo pudieron verlo por completo debido a su órbita y las condiciones de iluminación"

Preparación para sobrevuelo lunar

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, comenzaron su día en el espacio al son de Pink Pony Club de Chappell Roan, y aprovecharon el día para preparar el sobrevuelo lunar que se producirá el lunes.

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la prueba del control de la nave. Koch y Hansen se turnaron para controlar la nave espacial y probar su rendimiento en el espacio profundo.

Cápsula Orion y la Luna NASA

Durante 41 minutos, ambos probaron dos modos de propulsión diferentes, con seis y tres grados de libertad, para proporcionar a los ingenieros más datos sobre las capacidades de pilotaje de la nave. Esta operación volverá a repetirse con Wiseman y Glover el día 8 de la misión —el miércoles—, con vistas a ofrecer a los equipos en tierra una mayor cantidad de información sobre la maniobrabilidad de la nave.

La tripulación también revisó una lista enviada por el equipo científico lunar con características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas. El sobrevuelo comenzará a las 20:45 horas de España peninsular del lunes 6 de abril, cuando las ventanas de la cabina principal de Orion apuntarán directamente hacia la Luna.

La tripulación verá la Luna desde una perspectiva única en comparación con las misiones Apolo, que volaron a unos 112 kilómetros sobre la superficie. Orion volará a 6.530 kilómetros de distancia en su punto de máxima aproximación. Desde esa distancia, los astronautas podrán ver todo el disco lunar a la vez, incluyendo las regiones cercanas a los polos norte y sur.

El equipo científico de la NASA les ha pedido que analicen y fotografíen diferentes puntos de la geografía lunar ya que estarán lo suficientemente cerca como para realizar observaciones científicas.

Koch y Hansen en el interior de la cápsula Orion. NASA

Es por ello que durante los últimos meses los cuatro integrantes de la misión han adquirido diversos conocimientos geológicos en clase y en entornos similares a la Luna en la Tierra para fotografiar y describir características como cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y grietas y crestas superficiales formadas a medida que la Luna cambiaba con el tiempo.

Asimismo observarán diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan de qué está compuesta la superficie y cómo se formó.

El comandante Wiseman observa la Tierra. NASA

Otro de los momentos importantes de esta operación, hacia el final del sobrevuelo, será un eclipse solar espacial. Orion, la Luna y el Sol se alineen de tal manera que los astronautas verán al Sol desaparecer tras la Luna durante aproximadamente una hora.

Durante este periodo, la tripulación verá una Luna casi oscura. Aprovecharán así para analizar la corona solar —la atmósfera más externa del Sol— mientras asoma por el borde de la Luna. La tripulación también buscará destellos de luz de meteoroides si impactan en la superficie para obtener información sobre posibles peligros en la misma, explica la NASA.

Hito en las comunicaciones

Otra de las pruebas realizadas con éxito de cara al futuro desarrollo de misiones lunares fue un exigente test en las comunicaciones.

En concreto, la NASA ha explicado que el sistema de comunicaciones ópticas Orion Artemis II superó los 100 gigabytes de datos transmitidos durante la misión, incluyendo imágenes de alta resolución.

Interior de la cápsula Orion. NASA

De este modo, el terminal, instalado en el exterior de la cápsula Orion, utiliza comunicaciones láser (luz infrarroja) para transmitir más datos que los sistemas de radiofrecuencia tradicionales. "Demostraciones como esta resaltan el potencial de las comunicaciones láser para misiones a la Luna, a medida que las operaciones se vuelven más complejas, y para futuras misiones tripuladas a Marte y más allá", explica la institución espacial.

Es especialmente importante la comunicación con la Tierra aunque, cuando por detrás de la Luna, la misión experimentará un apagón de comunicaciones programado que durará 40 minutos. Durante este tiempo, la Luna bloquea las señales de radio entre la Red del Espacio Profundo (DSN) y la nave espacial.

Apagones similares ocurrieron durante las misiones Artemis I y Apolo y se esperan al utilizar una infraestructura de comunicaciones terrestre. Una vez que Orión reaparezca de detrás de la Luna, la DSN recuperará rápidamente su señal y restablecerá el contacto con el centro de control de la misión.

Selfies y limpieza del inodoro

Más allá del control de la nave, los preparativos para la observación lunar, y tras cancelar nuevamente otra maniobra de corrección de trayectoria—pues se mantiene según lo planeado—, la tripulación también aprovechó para hacer tareas más mundanas como realizarse selfies con la Tierra de fondo con sus teléfonos iPhone, ejercitarse, limpiar la línea de ventilación o "dormir como murciélagos".

Además de diversas fotografías realizadas con las cámaras profesionales Nikon que han llevado al espacio, el cuarteto lunar también aprovechó para tomarse algunas selfies con una de las cámaras del panel solar de Orion con la Tierra al fondo. Las primeras se han compartido en las redes sociales de la NASA así como en las personales de los astronautas. Supone también un hito para comprobar el rendimiento de las cámaras de los móviles en este entorno.

Los astronautas también han logrado hablar con sus familias a medida que se alejan más de la Tierra, una comunicación que han calificado como “vital” para seguir adelante.

Por otro lado realizaron tareas de limpieza de la línea de ventilación de aguas residuales. La nave registró problemas con la evacuación de los residuos del inodoro, que probablemente sea orina congelada en una de las líneas de ventilación de la cápsula. Orientaron la ventilación hacia el Sol —maniobra que no afecta la trayectoria— y lograron liberarlas para dejar espacio en el tanque del sistema de gestión de residuos.

Cápsula Orion con el reflejo del Sol. NASA

Los ingenieros han estado utilizando los calentadores de ventilación para derretir cualquier posible hielo que pudiera estar obstruyendo la línea. Al orientar la ventilación hacia el Sol, mitigan este problema. Cabe tener en cuenta que el tanque de aguas residuales no está lleno y el inodoro está operativo; sin embargo, se ha instruido a la tripulación para que utilice dispositivos de recolección de respaldo durante la noche si fuera necesario.

En las primeras horas tras el despegue, ya se había presentado un problema con el inodoro, que logró solucionar Koch, que ha sido aplaudida por sus compañeros y que ha sido bautizada como "fontanera espacial".

Durmiendo "como murciélagos"

La tripulación también ha hecho referencia al descanso y a los tiempos para dormir programados por la NASA. En concreto la agencia ha preparado un un horario especial para los 10 días de la misión, que incluye tiempo para dormir o tomar pequeñas siestas. Como curiosidad, desde Tierra se están usando diferentes canciones para despertar a la tripulación en su viaje.

Los cuatro han explicado que han logrado dormir de forma excelente a pesar del reducido espacio de la cápsula —cinco metros de diámetro— lo que ha obligado a dormir a Koch boca abajo, como lo hacen los murciélagos.

Tripulación dentro de Orion. NASA

"Realmente nos encanta dormir aquí arriba (...) creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase. La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla”, explicó la astronauta de Michigan.

Fue el comandante Wiseman quien dio más detalles. Explicando que que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en medio del vehículo; “algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento”. Por su parte el piloto Glover se ha dormido en un rincón de la nave, Hansen duerme estirado en el asiento uno y el comandante Wiseman bajo las pantallas, “por si algo sale mal”.

Para Koch, dormir en el espacio ha sido una de las formas más cómodas de descansar: “es un sueño muy profundo, un sueño reparador”. Eso sí, subrayó que la primera vez tuvo una ligera sensación de que algo no andaba bien. “Justo al despertar, tal vez sientes que estás cayendo o no reconoces tu entorno, pero es fantástico. Quiero decir, sinceramente, ser humano aquí arriba es una de las cosas más geniales de esta misión. Somos simplemente personas tratando de salir adelante”.