Ni en la Tierra ni en la Luna, las 72 horas del Artemis II en el espacio profundo: fotos con un iPhone o un RCP en ingravidez

Por primera vez desde el Apollo 17 en 1972, el ser humano ha abandonado la órbita del planeta Tierra, después de que la NASA diese el visto bueno para arrancar los motores de la nave Orion e iniciar la maniobra que la llevará hacia la Luna.

Los menos de seis minutos que los motores de la nave estuvieron encendidos fueron suficientes para alcanzar la velocidad necesaria de 388 metros por segundo para escapar de la gravedad de la Tierra y enviar a los cuatro astronautas de Artemis II en dirección a la Luna.

No será hasta el quinto día de la misión, entre el 5 y el 6 de abril en España, que la nave entrará en la esfera de influencia lunar; en otras palabras, el momento en el que la gravedad de la Luna dominará sobre la terrestre y llegará el momento de la verdad para la misión Artemis II.

La NASA comparte fotografías de la Tierra desde Artemis II

Un viaje movido

Pero eso no significa que los cuatro astronautas a bordo de la nave Integrity (como han llamado a la Orion que será su casa durante 10 días) puedan sentarse y disfrutar del viaje como si fueran unos turistas en plena Semana Santa.

Lejos de eso, durante estos días todos los participantes en la misión estarán muy ocupados, empezando por asegurarse de que el trayecto es el correcto. Y es que la maniobra de inyección translunar (TLI) es potente, pero no precisa; a lo largo de los tres próximos días, se realizarán tres pequeños encendidos para corregir la trayectoria y mantener el rumbo exacto hacia la Luna.

La nave Orion despliega sus paneles solares durante la misión Artemis II, con la Tierra de fondo NASA

Mientras tanto, para no gastar más combustible del necesario, la nave Orion ha desplegado paneles solares, que serán usados para dar energía a varios sistemas internos.

No en vano, el plan de vuelo de Artemis II supone usar la propia gravedad de la Luna para acelerar la nave y enviarla de vuelta a la Tierra; cualquier mínima diferencia respecto a los cálculos puede ser catastrófica en el décimo día de la misión, cuando se espera que la cápsula americe en el Océano Pacífico.

Qué hace un astronauta en el espacio profundo

Para los astronautas, cada segundo que pasan en el espacio es valioso y sirve para obtener información importante para futuras misiones, especialmente las que crearán la primera colonia humana en la Luna y las que llevarán a la Humanidad a Marte.

Por eso, la salud es probablemente el aspecto que ganará más importancia durante estos días de viaje, para asegurarse de que toda la tripulación está al 100% y sabe cómo reaccionar en caso de que algo salga mal.

Además de llevar una pulsera de actividad que registra todos los datos relacionados con su salud, durante estos días los astronautas comprobarán el kit médico que llevan en la nave, probando el funcionamiento de termómetros, monitores de presión sanguínea, estetoscopios y otoscopios.

Además, los astronautas Glover, Koch y Hansen realizarán una demostración de RCP (reanimación cardiopulmonar) en situación de ingravidez; de esta manera, estarán preparados ante una posible situación en la que uno de los miembros sufra un paro cardiorrespiratorio, ya sea por un accidente o por un problema de salud no detectado.

De la misma manera, durante los próximos días y conforme se acerquen a la Luna, los astronautas se concentrarán en comprobar el estado de sus nuevos trajes de supervivencia, los de color naranja de alta visibilidad que tendrán que llevar durante los momentos más peligrosos de la misión.

La tripulación de Artemis II con los trajes de supervivencia, distinguibles por su color naranja NASA

En concreto, la tripulación realizará pruebas para ponerse los trajes rápidamente, presurizarlos, usar el puerto integrado para comer y beber, y asegurarse que son cómodos para usarlos sentados durante las maniobras.

Eso es porque los trajes naranjas serán usados durante la reentrada atmosférica, pero también pueden ser extremadamente útiles en caso de una emergencia, ya que pueden proveer al astronauta con hasta seis días de oxígeno si por cualquier motivo la cápsula sufre una despresurización.

De la misma manera, durante estos días se ha asignado una prueba de comunicaciones de emergencia con la Red de Espacio Profundo (Deep Space Network), el sistema de antenas gigantes como la de Madrid que permiten comunicarse con naves y satélites espaciales con el envío de comandos y órdenes, en caso de que la tripulación pierda las comunicaciones convencionales por radio y láser.

Fotos con el iPhone

Artemis II es histórica por muchas razones, como por ejemplo, la gran cantidad de fotografías y vídeos que los astronautas ya están compartiendo y van a compartir en los próximos días cuando lleguen a la Luna.

Eso es porque, por primera vez, la NASA ha permitido que la tripulación se lleve unos smartphones modernos consigo, concretamente unos iPhone 17 Pro de Apple, en vez de depender de una cámara profesional como en misiones anteriores.

El planeta Tierra visto desde el interior de la nave Orion durante la misión Artemis II NASA

El resultado es obvio: las redes sociales se están llenando de fotografías tomadas con estos iPhone por los astronautas, incluyendo una espectacular que muestra todo el planeta Tierra de noche, con la luz del Sol visible por los bordes.

Pero no es sólo una cuestión de publicar fotos en Instagram. De hecho, la agenda de la NASA ha guardado 20 minutos del día 4 de la misión Artemis II específicamente para tomar fotografías de cuerpos celestes desde las ventanas de Orion, y dedicarán una hora a estudiar los accidentes geográficos de la Luna que tienen encargado fotografiar cuando pasen cerca.

El quinto día será el más ocupado para los astronautas, ya que tendrán tareas desde el primer momento de la 'mañana' para preparar los trajes naranjas y el arranque de los motores por última vez para la tercera y definitiva corrección en la trayectoria.