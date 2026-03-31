Un satélite de Starlink explota en órbita, el segundo en 4 meses: SpaceX confirma que caerá a la Tierra próximamente

SpaceX ha confirmado que ha perdido contacto con el satélite 34343 de Starlink después de sufrir una "anomalía en órbita" y que sus piezas terminarán cayendo a la atmósfera terrestre, un evento muy similar al que ocurrió el pasado mes de diciembre.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 29 de marzo, cuando el satélite de telecomunicaciones sufrió una desintegración parcial a unos 560 kilómetros de distancia de la Tierra que provocó la mencionada pérdida de comunicaciones con SpaceX.

Inmediatamente, el radar global LeoLabs detectó "decenas de objetos" en la cercanía del satélite después de este evento en su primera pasada por el radar en las islas Azores de Portugal, aunque desde entonces se han podido producir nuevos fragmentos.

SpaceX asegura que ha analizado el evento y ha llegado a la conclusión de que no representa un riesgo para la Estación Espacial Internacional (ISS) ni para sus ocupantes, aunque continuará monitorizando la situación y se coordinará con la NASA y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

Además, la compañía de Elon Musk asegura que este satélite y sus piezas no representan un peligro para la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para la madrugada del próximo jueves.

Se espera que las piezas del satélite 34343 se desintegren durante la reentrada en la atmósfera terrestre y que no representen un peligro para seres humanos o infraestructuras, aunque el proceso no terminará hasta dentro de unas semanas conforme el satélite vaya perdiendo altura.

LeoLabs detected a fragment creation event involving SpaceX Starlink 34343 on 29 March 2026.



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SpaceX y Starlink han declarado que sus equipos están "trabajando de manera activa" en determinar la causa de este evento y para implementar cualquier "acción correctiva" necesaria para evitar que vuelva a pasar.

Sin embargo, esta es la segunda vez en 4 meses que un satélite de Starlink explota en circunstancias similares. De hecho, según el análisis inicial de LeoLabs, todo indica que la desintegración es el resultado, probablemente, de una explosión interna.

Por lo tanto, el análisis inicial descarta la posibilidad de que se haya producido una colisión con basura espacial o con otro objeto en la vecindad del satélite, y según LeoLabs, ilustra la necesidad de "caracterizar rápidamente los incidentes anómalos" para comprender mejor el entorno operativo.

La altitud de 560 km se está volviendo cada vez más densa debido a la gran cantidad de satélites y otros objetos que orbitan la Tierra en ese rango, más de 24.000 según las últimas estimaciones, de los cuales 10.000 son satélites de Starlink.

SpaceX ha recibido críticas por fomentar la producción de 'basura espacial' que puede dificultar las futuras misiones espaciales además de afectar al estudio de la bóveda celeste desde la Tierra.

Pese a eso, la compañía ha solicitado aprobación al gobierno estadounidense para lanzar hasta 1 millón de satélites para crear centros de datos en la órbita como parte del ambicioso proyecto Terafab de Elon Musk.