EEUU está listo para volver a la Luna: la NASA inicia la cuenta regresiva de Artemis II y define la situación como "excelente"

En apenas unas horas el ser humano volverá a la Luna. Mañana, miércoles 1 de abril, la NASA realizará al fin el lanzamiento de la misión Artemis II, que ha sufrido una serie de retrasos por culpa de unos problemas en el cohete Space Launch System (SLS, por sus siglas en inglés).

De cara a ese momento, la agencia espacial estadounidense ha iniciado ya la cuenta regresiva de Artemis II, una histórica misión que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y ha asegurado que el programa se encuentra en "excelente forma".

A falta de poco más de un día para el lanzamiento la NASA ha ofrecido un parte positivo. El inicio de la cuenta regresiva marca el comienzo de la fase final previa al lanzamiento y esta cuenta atrás se ha puesto en marcha con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables.

Aun así, la NASA ha advertido que existe la posibilidad de que el día de lanzamiento se encuentren posibles vientos fuertes y nubosidad, que son los principales riesgos de cara a un posible retraso en el despegue de Artemis II.

"Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, a medida que entramos en la cuenta regresiva", ha señalado en una rueda de prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.

Cohete SLS que usará la misión Artemis II NASA Omicrono

Con la cuenta regresiva en marcha, los ingenieros activan el hardware de vuelo, verifican los enlaces de comunicación y preparan los sistemas criogénicos del cohete para cargar cientos de miles de galones de hidrógeno líquido superenfriado y oxígeno líquido.

En la plataforma 39B, los equipos comienzan a llenar el tanque del sistema de supresión de sonido, que lanzará un chorro de agua en el momento del despegue para proteger el vehículo del impacto acústico de sus propios motores.

La agencia espacial estadounidense tiene ya todo listo para su misión más ambiciosa en décadas, que prevé llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17.

El cohete SLS y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 18:24 hora local, lo que en España se traduce en la madrugada del 2 de abril, a las 00:24 hora peninsular.

Los cuatro astronautas de Artemis II posan en las pistas del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. Reuters

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, integran la tripulación de la misión, que busca convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde 1972.

Los cuatro, que ayer lunes estuvieron acompañados de su familia en un lugar de la playa de Florida, abandonaron su cuarentena el pasado viernes y ofrecieron el fin de semana su última rueda de prensa antes del viaje.