EEUU está listo para volver a la Luna: así será la investigación científica que realizarán los astronautas de Artemis II

Todo está listo para que el ser humano vuelva a la Luna. La NASA mantiene fijada la fecha de lanzamiento de Artemis II para el miércoles 1 de abril, momento que se tuvo que retrasar debido a unos problemas en el cohete Space Launch System (SLS, por sus siglas en inglés).

La misión Artemis II transportará a cuatro astronautas hasta las proximidades de la Luna. Una tripulación que está formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Durante el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la agencia espacial estadounidense, los cuatro astronautas orbitarán la Luna a bordo de la nave espacial Orion y luego regresarán a la Tierra.

Pero no se tratará solamente de un vuelo de prueba y es que los astronautas de la NASA también llevarán a cabo una gran labor científica con el objetivo de allanar el camino de cara a futuras exploraciones con seres humanos en la Luna y, más adelante, Marte.

Durante la misión Artemis II, los astronautas de la NASA llevarán a cabo una campaña de investigación científica que ayudará a comprender el entorno del espacio profundo y cómo este afecta al cuerpo humano, sus sistemas y la vida en general.

La ciencia de Artemis II de la NASA

Al mismo tiempo, la misión Artemis II hará posible observaciones científicas a medida que Orion pase por el lado lejano de la Luna —el lado que siempre mira en dirección opuesta a la Tierra—, reuniendo información que revele la historia geológica de un lugar.

Una información que, según ha señalado la NASA, será fundamental cuando los astronautas de futuras misiones Artemis exploren la superficie lunar. La misión también permitirá contemplar de cerca el lado lejano de la Luna por primera vez en 50 años.

La NASA, que recientemente confirmó sus planes para crear la primera colonia humana en la Luna, comenzará la cuenta atrás para el lanzamiento de Artemis II hoy, lunes, y estiman un 80 % de probabilidad de buen clima para el día del despegue (el miércoles 1 de abril).

Especialistas de la NASA han afirmado en una conferencia realizada ayer, domingo, que todo está "listo" desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado para el miércoles a las 18:24 hora local (00:24 del jueves, hora peninsular española) desde el Centro Espacial Kennedy.

Por ahora, a los especialistas de la agencia espacial estadounidense únicamente les preocupa la posibilidad de que nubes y vientos impidan el despegue en Cabo Cañaveral, desde donde comenzará la misión de 10 días alrededor de la Luna.