Despega la misión Celeste de la ESA: así explorará Europa la navegación por satélite basada en la órbita baja terrestre

Tras posponerlo hace tres días, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha lanzado en la mañana de este sábado los dos primeros satélites de la misión de demostración en órbita Celeste, uno de sus grandes proyectos que buscan posicionar a Europa con una navegación por satélite más resiliente. Su misión consiste en comenzar a probar una banda complementaria en órbita terrestre baja para Galileo.



Los dos satélites —construidos respectivamente por GMV y Thales Alenia Space— fueron lanzados desde Nueva Zelanda a bordo del Electron de Rocket Lab a las 10:14 horas de España peninsular y se separaron del lanzador aproximadamente una hora después. Esto marca el inicio de su fase de operaciones iniciales, durante la cual el centro de control de la misión los prepara para su puesta en órbita.

Esta pareja de satélites validarán tecnologías clave y nuevas capacidades de señal y servicio, y pondrán en uso las frecuencias necesarias en las señales de banda L y S para la fase operativa de la misión, de conformidad con la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Posteriormente, en 2027, llegarán los lanzamientos adicionales que permitirán que la misión alcance su configuración completa de 11 naves espaciales en órbita, lo que ofrecerá una amplia gama de oportunidades de experimentación en diferentes bandas de frecuencia, entornos de usuario y aplicaciones.

"Con esta misión, estamos explorando nuevas fronteras en el ámbito de la navegación por satélite. Celeste demostrará cómo una constelación de navegación por satélite en órbita terrestre baja puede complementar el actual sistema Galileo de Europa en órbita terrestre media", ha explicado el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

"Celeste fue una de las primeras misiones de la ESA en adoptar un enfoque de desarrollo inspirado en el New Space, lo que permite un despliegue más rápido y flexible de satélites y capacidades técnicas y, en última instancia, garantiza que Europa se mantenga a la vanguardia de la innovación en navegación por satélite", afirmó Aschbacher.

Al volar más cerca de la Tierra, Celeste ofrece la oportunidad de obtener señales más potentes y nuevas frecuencias.

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La misión proporcionará un banco de pruebas en órbita para una amplia gama de aplicaciones, tales como una mejora de las capacidades de navegación para vehículos autónomos, el sector ferroviario, marítimo y de la aviación; una mayor disponibilidad en las zonas urbanas y en regiones polares y árticas remotas; una mejora del posicionamiento y la comunicación con los servicios de emergencia durante catástrofes; el seguimiento de dispositivos conectados y aplicaciones del Internet de las cosas; e incluso la navegación en interiores.

Tras las actividades de demostración, la fase preparatoria en órbita (IOP) de Celeste, con el pleno apoyo de los Estados miembros de la ESA en CM25, aprovechará la industria europea para validar las tecnologías en órbita y construir una infraestructura preoperativa.

En última instancia, los resultados de la misión Celeste prepararán a la industria europea y respaldarán la decisión de la Unión Europea de establecer una red de navegación operativa en la órbita terrestre baja LEO, complementando a Galileo y EGNOS, los actuales sistemas europeos de posicionamiento, navegación y sincronización.