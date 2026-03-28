Los cuatro astronautas de la misión Artemis II: "El mundo ha esperado mucho para que la humanidad vuelva a la Luna"

Los cuatro astronautas que integran la misión Artemis II, que supone el regreso de humanos a la Luna, han llegado este viernes al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida), y se han mostrado "entusiasmados" ante el lanzamiento previsto para el 1 de abril.

"Vamos a ir a la Luna. El mundo ha estado esperando mucho tiempo para volver a hacer esto. Estamos realmente entusiasmados", ha manifestado el comandante de la misión Reid Wiseman, quien ha destacado que la misión es fruto de años de trabajo y del esfuerzo de un amplio equipo.

La tripulación, que también la integran Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, ha llegado al complejo espacial a bordo de aeronaves de entrenamiento T-38 Talon, utilizadas habitualmente por la agencia.

Todos han comparecido ante los medios vestidos con sus trajes espaciales en una de las pistas de aterrizaje del centro.

Los cuatro astronautas han insistido en que, aunque la misión está en su fase final de preparación, el calendario sigue siendo flexible.

"El cohete está listo. Nosotros estamos listos. La NASA está lista. Pero no hay garantías", ha advertido Wiseman, quien ha explicado que podrían producirse retrasos de 24 o 48 horas si el equipo necesita más tiempo para completar los preparativos o si surgen condicionantes técnicos o meteorológicos.

En la misma línea, Glover ha subrayado que la prioridad es la seguridad y la preparación constante. "Nos enfocamos en el entrenamiento, la preparación y la seguridad", ha dicho.

Ha destacado además el papel clave de las familias y del equipo de apoyo en tierra durante todo el proceso:"Todos los astronautas empiezan una misión con un objetivo muy simple: no estropearla", ha agregado.

Aplazada varias veces

La misión Artemis II ha sufrido varios aplazamientos en los últimos meses debido a revisiones técnicas y de seguridad, especialmente relacionadas con sistemas de la nave Orion y otros elementos del programa, lo que llevó a la NASA a retrasar el calendario inicial para garantizar la fiabilidad del vuelo.

Sin embargo, los astronautas han coincidido en que estos retrasos han reforzado su preparación. "Cada día que pasa es un día más cerca del lanzamiento", ha afirmado Koch, quien ha remarcado el impacto motivador de los avances en el programa Artemis y la futura exploración de Marte. "Ha sido inspirador y nos ha impulsado aún más", ha apuntado.

Koch ha incidido en el carácter colectivo de la misión. "Estamos en una carrera de relevos: solo tenemos éxito si las siguientes misiones también lo tienen", ha explicado, al recalcar que Artemis II es un paso clave para preparar el camino hacia el alunizaje previsto en Artemis III.

Por su parte, Hansen ha puesto el foco en la cooperación internacional y en el legado de la misión. "No se trata de ser los primeros, sino de asegurarse de que no somos los últimos", ha declarado, al resaltar que el programa involucra a socios como Canadá y la Agencia Espacial Europea, y que sienta las bases para una exploración más ambiciosa del espacio profundo.

El regreso tras Apolo

Artemis II será la primera misión tripulada de un programa que busca devolver astronautas a la superficie lunar por primera vez desde la era Apolo. En esta ocasión, los cuatro tripulantes viajarán a bordo de la cápsula Orion en un vuelo alrededor de la Luna, sin alunizaje, con el objetivo de probar los sistemas de navegación, comunicaciones y seguridad antes de futuras misiones.

El vuelo tripulado tiene además un marcado carácter histórico. Glover se convertirá en el primer hombre de raza negra en viajar a la Luna; Koch será la primera mujer en formar parte de una misión lunar, y Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, será el primer no estadounidense en viajar a las proximidades del satélite.

La misión, que incluirá maniobras complejas y pruebas en órbita lunar, permitirá asimismo recopilar datos clave sobre el rendimiento de la nave y la respuesta de la tripulación en el espacio profundo, en lo que la NASA considera un ensayo fundamental antes de volver a poner al ser humano sobre la superficie de la Luna.

Artemis II marcará así el regreso de astronautas a las inmediaciones del satélite por primera vez en más de medio siglo y abrirá una nueva etapa en la exploración espacial, con la mirada puesta no solo en la Luna, sino también en futuras misiones tripuladas a Marte.