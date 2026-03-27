Japón retrasa su misión para aterrizar en la Luna: ispace aplaza el alunizaje de su sonda espacial privada hasta 2030

Mientras Estados Unidos, concretamente la NASA, se prepara para volver el próximo 1 de abril a la Luna con Artemis II y anuncia sus planes para crear allí la primera colonia humana, dirigida por el español García-Galán; Japón acaba de retrasar su misión para aterrizar en el satélite.

La empresa aeroespacial japonesa 'ispace' ha confirmado que aplaza aún más, hasta 2030, su misión para alunizar en la Luna patrocinada por el gobierno de Estados Unidos y la NASA y reducirá su fuerza laboral global, según informan desde Reuters.

Un cambio estratégico que llega después de dos alunizajes fallidos. El primero tuvo lugar en 2023, una misión que iba a ser la primera misión espacial privada en llegar al satélite, pero perdió la comunicación con su primer módulo Hakuto-R momentos antes de tocar superficie.

El segundo intento de alunizaje fue en junio de 2025, pero el resultado fue el mismo: el módulo Resilience de 'ispace' perdió la comunicación en los últimos metros del descenso y acabó estrellándose contra la superficie lunar al intentar aterrizar.

'ispace' ha anunciado que consolidará el desarrollo de módulos de aterrizaje lunar entre sus unidades japonesa y estadounidense, y que aplazará tres años, a partir de 2027, un lanzamiento encargado en el marco del programa de servicios comerciales de carga útil lunar de la NASA , tras los retrasos anteriores.

Concepto del módulo de aterrizaje lunar Resilience de ispace. ispace Omicrono

Al mismo tiempo, la compañía aeroespacial nipona, con sede en Tokio, ha confirmado que lanzará cinco orbitadores lunares para 2030 que podrán proporcionar servicios de telecomunicaciones, navegación y observación de la superficie para contribuir al desarrollo en la Luna.

Los cambios podrían costar varios millones de dólares a la empresa 'ispace', lo que obligaría a buscar nueva financiación y recortar decenas de puestos de trabajo, según ha indicado su director financiero, Jumpei Nozaki.

Tras los dos intentos fallidos, la tercera misión de la empresa está programada para 2028 como parte del programa espacial comercial del gobierno japonés y en ella 'ispace' lanzará el módulo de aterrizaje lunar 'Ultra', que es capaz de transportar una carga útil de 200 kilogramos a la Luna.

Cabe señalar que la NASA ha anunciado recientemente sus planes para enviar hasta 30 misiones no tripuladas a la superficie lunar a partir del año que viene.

Nozaki ha respondido a esto último asegurando que "si bien es cierto que nos oponemos al impulso de la NASA para acelerar las misiones lunares en 2028-29... como la única (empresa privada) fuera de los EEUU con tecnología de alunizaje, buscamos desempeñar un papel más importante en su programa".