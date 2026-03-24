Ucrania descubre uno de los grandes secretos militares de Rusia: intercepta y destruye un raro dron de reconocimiento

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un laboratorio tecnológico donde los drones dominan el campo de batalla y los robots humanoides avanzan en el frente. Ahora, Ucrania ha dado un duro golpe en la mesa al interceptar y destruir uno de los aparatos de reconocimiento más secretos del arsenal ruso.

Operadores de drones ucranianos han interceptado y destruido un raro vehículo aéreo no tripulado (UAV) de reconocimiento ruso tipo Skat, según un nuevo vídeo y un comunicado publicado en X (Twitter) por parte de la empresa desarrolladora de drones interceptores Wild Hornets.

La empresa ha afirmado que el dron fue destruido por operadores de la unidad 'STRIX' que derribaron "un dron poco común equipado con sistemas de imágenes ópticas y térmicas, utilizado para reconocimiento aéreo profundo y para guiar los ataques de los misiles Iskander".

"Durante toda la guerra, solo se han destruido entre 10 y 20 de estos vehículos aéreos no tripulados. ¡Gracias a los soldados por una cacería tan exitosa!", han añadido en el comunicado en la red social.

Cabe destacar que los sistemas como el Skat-450M, además de para guiar ataques, se usan para vigilancia. Las fuerzas rusas los están utilizando para misiones de reconocimiento y vigilancia aérea.

STING shoots down a $400,000 Skat-450M reconnaissance UAV 💥



Operators of the “STRIX” unit destroyed a rare drone equipped with optical and thermal imaging systems, used for deep aerial reconnaissance and guiding Iskander strikes. Throughout the war, only 10 to 20 of these UAVs… pic.twitter.com/0lIOK0pei2 — Wild Hornets (@wilendhornets) March 23, 2026

Este raro dron de reconocimiento está equipado con sistemas de imágenes ópticas y térmicas, y está ideado para detectar y rastrear objetivos en diferentes condiciones, incluso con baja visibilidad y en operaciones nocturnas.

Este tipo de UAV resulta clave para los sistemas de ataque de largo alcance: localiza objetivos, transmite sus coordenadas y permite que misiles como el Iskander golpeen con mayor precisión tanto blancos fijos como en movimiento.

El Skat-450M es, en buena medida, un misterio. La información abierta sobre él es escasa, y su silueta lo delata: un fuselaje poco convencional con alas diseñadas para burlar los radares mientras mantiene una aerodinámica eficiente.

El dron tiene una estructura que minimiza los componentes sobresalientes y está diseñado para operar en diferentes temperaturas: desde -45 hasta +45 grados Celsius, lo que permite su uso en diferentes climas.

Derribar un Skat-450M es mucho más que una victoria simbólica para las fuerzas ucranianas. Y es que sin sus ojos en el cielo, los misiles Iskander pierden parte de su precisión. Esto se debe a que la información que este dron transmite en tiempo real es lo que convierte un misil en un arma verdaderamente quirúrgica.