Así es el CRJ-900 de Air Canada, el avión que se ha chocado contra un camión de bomberos en Nueva York

Un avión de Air Canada ha chocado con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York (EEUU), dejando dos muertos —el piloto y el copiloto— y al menos dos personas heridas, que se encontraban en el automóvil.

El accidente se produjo hacia las 23:40 hora local —las 5:40 de la madrugada en España peninsular—, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra el vehículo que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto.

Poco después del suceso, Jazz Aviation confirmó que el avión implicado en el incidente era un CRJ-900 de Air Canada que transportaba a 72 pasajeros y a 4 miembros de la tripulación, y que venía de Montreal.

Desarrollado por la empresa canadiense Bombardier Aerospace como una evolución del CRJ-700, el Bombardier CRJ-900 fue anunciado en 1999 y su vuelo inaugural tuvo lugar el 21 de febrero de 2001, entrando en servicio en 2003.

El CRJ-900 es una versión alargada del CRJ-700, con dos extensiones de fuselaje añadidas delante y detrás para aumentar la capacidad de 70 a hasta 90 plazas. Un avión que tiene una longitud de 36,2 metros, una envergadura de 24,9 m y una altura de 7,5 m.

El avión CRJ-900 de Air Canada. Air Canada Omicrono

La aeronave es capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 829 kilómetros por hora, una velocidad máxima de 871 km/h y tiene un alcance máximo de 2.876 kilómetros; además de un techo de servicio de 12.497 metros y un peso máximo al despegue de 38.330 kg .

En cuanto a su diseño, el avión CRJ-900 de Air Canada posee una configuración de cola en 'T' con motores traseros y una cabina con el sistema aviónico Rockwell Collins Pro Line 4 con seis pantallas EFIS/EICAS.

El avión tiene únicamente un pasillo central y dos filas de butacas, entre las que se encuentran 12 asientos de primera clase, 20 asientos de la clase confort+ y 44 asientos de clase turista.

También incorpora seis salidas, tres cocinas y dos baños; y ofrece servicios como WiFi, tomas de corrientes incorporadas en las butacas, videos y audio a la carta, acceso USB en el asiento y TV por satélite.

El CRJ-900 es un avión muy extendido en redes regionales de todo el mundo. Por ejemplo, en España lo opera Air Nostrum con 11 unidades.