China cambia las reglas del juego: drones capaces de llevar 2 kg de bombas a la venta en plataformas estilo AliExpress

Hoy en día se puede encontrar cualquier cosa que necesitemos comprar, y normalmente a buen precio, en multitud de tiendas online y plataformas como Amazon o AliExpress; incluso ha sido posible comprar uno de los protagonistas de la guerra de Irán, los drones Shahed.

Ese ha sido el sorprendente descubrimiento de ABC News, cuyos periodistas obtuvieron acceso a varios catálogos de ventas de vendedores en Alibaba, la plataforma de ventas al por mayor que pertenece al mismo conglomerado que AliExpress.

Estos catálogos, distribuidos en formato PDF, son usados por vendedores en Alibaba para mostrar el repertorio de productos disponibles a potenciales clientes que necesiten una gran cantidad de unidades; incluso si lo que necesitan es un dron de guerra.

En los catálogos, estos drones se publicitaban para tareas civiles o comerciales, como mapeo aéreo, logística, inspección de zonas remotas, o pulverizadores de pesticidas para agricultura, y de esta manera no llamaban la atención.

Sin embargo, una vez que el potencial cliente contacta con el vendedor, puede tener acceso a un "catálogo privado" con más detalles del producto, y es entonces cuando se revela la verdadera naturaleza de estos drones.

En estos documentos privados, los mismos vendedores describen los drones como "misiles de crucero" y como "drones de ataque suicida y kamikaze", como los usados en conflictos militares y ataques terroristas en todo el mundo.

En concreto, las fotografías incluidas en estos catálogos muestran drones muy parecidos al Shahed 136, uno de los modelos más populares y usados durante estas semanas en la guerra entre Estados Unidos e Irán, además de por Rusia en el frente ucraniano.

Drones kamikazes Shahed-136

Los drones suicidas estaban promocionados como capaces de transportar bombas de hasta 2 kg de peso a una distancia de hasta 100 kilómetros. Además, presumían de funciones avanzadas como cámaras térmicas.

Junto con el Shahed, que se caracteriza por su diseño en forma de ala delta, los vendedores ofrecen drones que se asemejan más a misiles y cuyo alcance puede ser incluso superior, además de drones típicos para "entregas aéreas" que aparecían con la foto del explosivo que pueden transportar y soltar en el campo de batalla.

Después de ser contactados por los periodistas, algunos de estos vendedores presumieron de saltarse las reglas de la mayoría de las tiendas online con trucos como publicitar el "uso comercial" en vez del uso militar. Además, como estos drones se venden sin munición ni están armados, "no lo pueden llamar dron de combate".

Uno de los suministradores lo comparó con un coche, en el sentido de que sólo venden el producto y no controlan cómo lo puede usar el cliente; otro llegó a afirmar que no creía que realmente se estuviesen usando como armas.

Después de recibir el aviso de los periodistas, Alibaba eliminó tanto los listados de productos como las cuentas de los vendedores, y publicó una declaración en la que recordaba que sus términos de uso prohíben la venta de productos militares.