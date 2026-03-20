El próximo astronauta español en llegar a la Estación Espacial Internacional está más cerca: la misión de la ESA es oficial

Pablo Álvarez puede ser el próximo español en volar a la ISS (Estación Espacial Internacional), después de que se haya confirmado la próxima misión de la ESA que usará una Crew Dragon contratada a SpaceX.

Esta semana, la ESA ha apoyado el concepto de EPIC (ESA Provided Institutional Crew), una nueva misión a la ISS diseñada para "maximizar el uso estratégico y científico de la ISS por parte de Europa".

Por lo tanto, se trata de una de las futuras misiones más importantes de la agencia espacial europea, especialmente porque estará basada en el uso de la Crew Dragon, la versión tripulada de la cápsula espacial creada por SpaceX como parte del programa comercial de la NASA.

El plan original de EPIC consiste en una misión de duración media a la ISS, lo que normalmente implica la permanencia en la estación durante varios meses; se realizará en "cooperación con socios internacionales interesados", aunque por el momento no han sido nombrados.

Si los plazos se cumplen, el lanzamiento hacia la ISS en la Crew Dragon se producirá durante el primer trimestre del 2028. De esta forma, Europa se garantizará una tripulación europea en la estación internacional, al menos una vez antes de su próximo final.

Para España, EPIC puede ser una misión de gran interés, ya que se alinea con el objetivo del programa E3P de proporcionar oportunidades de vuelo a los astronautas de la ESA; y precisamente, uno de los astronautas que ahora mismo están esperando esa oportunidad es español.

Hablamos de Pablo Álvarez, que fue seleccionado como candidato a astronauta de la ESA en el 2022 y se graduó en el 2024, lo que lo hace elegible para ser asignado a vuelos espaciales, justo como el de EPIC.

Desde su graduación, Álvarez ha realizado entrenamiento avanzado en localizaciones como Houston, donde se ha preparado para posibles misiones a la ISS u otros objetivos; por lo tanto, es perfectamente elegible para la misión EPIC.

Por supuesto, eso no significa necesariamente que Pablo Álvarez sea uno de los astronautas seleccionados por la ESA, pero entra dentro de la posibilidad al cumplir con todos los requisitos necesarios; además, tiene sentido que la agencia quiera dar al menos un asiento a uno de los astronautas de nueva promoción.

Otro aspecto a favor de Álvarez es que ayer mismo se anunció que el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, había sido elegido presidente del consejo de la ESA que ahora ha anunciado su apoyo a EPIC.

Se trata del segundo español en desempeñar este cargo de liderazgo en un momento en el que es necesario "tomar decisiones urgentes para mantenerse como una potencia espacial global".