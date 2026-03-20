Francia desvela por error la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle debido a la aplicación para correr Strava

El Charles de Gaulle, la joya de la Marina Francesa desplegada en Chipre y único portaaviones europeo de propulsión nuclear, acaba de revelar su ubicación exacta por culpa de un descuido de un militar francés y la aplicación Strava, conocida entre los amantes del running.

Actualmente, el portaaviones Charles de Gaulle se encuentra en medio del mar Mediterráneo protegiendo a Chipre en medio de la guerra en Oriente Medio. Y, según desvela Le Monde, un militar francés acaba de revelar su posición al usar la aplicación deportiva Strava.

Según revela el medio, el pasado 13 de marzo, sobre las 19:35 hora de España peninsular, un joven oficial de la marina nacional francesa salió a correr y a dar vueltas sobre la cubierta del buque en el que trabaja.

Para registrar su entrenamiento, en el que corrió un poco más de 7 kilómetros en 35 minutos, el militar utilizó un reloj inteligente para recopilar la información del ejercicio y que se subió en apenas segundos a la aplicación deportiva Strava.

El marinero mantiene un perfil público en Strava, una app accesible para cualquier usuario. "Cualquiera puede ver la información", ha advertido el diario francés.

La localisation du porte-avions français Charles de Gaulle rendue possible grâce à l'imprudence d'un marin utilisant l'application de running Strava, rapporte Le Monde.



En faisant son footing sur le pont, il révélait la présence du navire. pic.twitter.com/xYZqm67PhX — Raphael Grably (@GrablyR) March 19, 2026

Con ese simple descuido, ha revelado sin querer y prácticamente en tiempo real la ubicación precisa del portaaviones Charles de Gaulle y sus buques de escolta en el Mediterráneo.

Unos vehículos marítimos que se encontraban al noroeste de Chipre, a poco más de un centenar de kilómetros de la costa turca. Aunque cabe señalar que la presencia del Charles de Gaulle, junto con al menos tres fragatas y un buque de aprovisionamiento, no es ningún secreto.

Emmanuel Macron, presidente francés, ya anunció el pasado 3 de marzo el despliegue del portaaviones y los buques, justo poco después de que comenzara la guerra entre EEUU, Israel e Irán.

El suceso evidencia una vulnerabilidad que no es nueva: cuando militares en activo utilizan aplicaciones civiles de rastreo deportivo, una rutina cotidiana y aparentemente inocua puede convertirse en un serio agujero de seguridad. Y no es la primera vez que ocurre.

Le Monde recoge que este tipo de filtraciones, conocidas como 'StravaLeaks', son aquellas en las que el uso de la aplicación de seguimiento deportivo Strava por parte de personal castrense expone graves brechas de seguridad operacional.

Desde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia (CEMA) se ha reconocido la gravedad del asunto, subrayando que existen protocolos precisos sobre el empleo de dispositivos personales durante misiones consideradas sensibles —entre las que se incluye el actual conflicto en Oriente Próximo—.

Fuentes militares consultadas por el medio francés apuntan a que se han abierto la puerta a posibles sanciones disciplinarias, si bien de momento no se ha adoptado ninguna resolución definitiva.