Spectrum, el cohete alemán que rivalizará con el Miura español, busca su primer vuelo orbital tras estallar hace un año

Cuando está a punto de cumplirse un año de su primer intento de lanzamiento —fallido tras unos pocos segundos de vuelo—, Isar Aerospace volverá a poner a prueba su cohete Spectrum.

La ventana de lanzamiento prevista y publicada a finales del pasado enero sigue en pie, según ha explicado la compañía a EL ESPAÑOL-Omicrono, por lo que el lanzador podría encender motores el próximo día 23 de marzo a eso de las 21:00 horas en España peninsular.

Lo hará desde el Puerto Espacial de Andøya, en Noruega, y tras haber cancelado un intento programado para el pasado 21 de enero debido a problemas en una válvula de presurización.

"Pudimos solucionar rápidamente el problema de la válvula, lo que nos permitió comenzar con los preparativos para el lanzamiento", aseguró Daniel Metzler, CEO y cofundador de Isar Aerospace, poco más de una semana después de la anterior fecha elegida.

"Nuestro objetivo con esta misión es demostrar un progreso real", apunta Metzler. "Y para lograrlo, volveremos a llevar nuestros sistemas al límite".

En la anterior ocasión, que supuso el lanzamiento inaugural de la compañía, el cohete se mantuvo en el aire aproximadamente 30 segundos.

Según informó Isar Aerospace, fue tiempo suficiente para que los ingenieros recopilaran una gran cantidad de telemetría y acumularan experiencia para enfrentarse a esa segunda oportunidad. "Incluso pudimos validar nuestro sistema de terminación de vuelo", afirmó Metzler hace un año.

Adelante y hacia arriba

El nombre de la misión de Isar Aerospace es Onward and Upward (Adelante y Hacia Arriba, en su traducción literal) y su objetivo el de "validar los sistemas críticos del vehículo de lanzamiento en condiciones operativas".

Sin embargo, a pesar de reconocer que se trata de un vuelo de pruebas, es el primer lanzamiento en el que el Spectrum lleva cargas de pago en su interior.

En concreto, integra 5 satélites de formato cubesat y un experimento científico a bordo. Y, si todo sale bien, será el primer lanzamiento orbital realizado en suelo europeo.

"Los conocimientos que obtengamos de esta misión fortalecerán la infraestructura de Europa", ha explicado en este caso Alexandre Dalloneau, vicepresidente de operaciones de misión y lanzamiento de la alemana Isar Aerospace.

Perfil de vuelo de la misión Onward and Upward Isar Aerospace

Se trata, afirma, de una "capacidad esencial para la preparación en materia de defensa y la resiliencia económica". Ambos son dos aspectos clave en los que el Viejo Continente sigue necesitando de terceros para llevarse a cabo.

La compañía no proporciona información sobre la altitud que tiene previsto alcanzar el lanzador ni la órbita a la que desplegará los cubesats.

"Este vuelo de calificación es un paso deliberado hacia la consecución del acceso soberano al espacio para Europa y las naciones aliadas", ha declarado Daniel Metzler.

"Tan sólo 10 meses después de demostrar que los vehículos de lanzamiento pueden diseñarse, construirse y lanzarse desde suelo europeo continental, estamos listos para volar de nuevo".

Metzler también ha aludido a la evidente necesidad que tiene Europa de acceso al espacio y apunta a que la "rápida iteración es esencial para desarrollar capacidades espaciales precisamente cuando se necesitan".

La misión Onward and Upward cuenta con el apoyo del programa Boost! de la Agencia Espacial Europea, gracias al cual Isar Aerospace ganó el primer concurso de microlanzadores de la Agencia Espacial de Alemania; lo que dio como resultado la elección del payload para este segundo vuelo.

Spectrum

En cuanto al apartado técnico, el lanzador alemán se posiciona conceptualmente cerca del Miura 5 de PLD Space, con una capacidad de colocar hasta 700 kilogramos en una órbita heliosíncrona y 1.000 kilogramos para una órbita baja.

La primera etapa dispone de un total de 9 motores que se complementan con uno en la segunda, este último con capacidad de reencendido que "permite un acceso flexible al espacio para todos los sistemas espaciales".

Imagen del primer lanzamiento del Spectrum Isar Aerospace

Para ponerlo en perspectiva, el Miura 5 de PLD Space puede llegar a 540 kilogramos para una órbita heliosíncrona a unos 500 km de la superficie terrestre y 1.000 kilogramos para una órbita baja.

Según explican, Isar Aerospace ya cuenta con otras 5 unidades en producción gracias a un "sistema único de producción automatizado e integrado verticalmente":

La compañía diseña y fabrica internamente casi la totalidad de sus vehículos de lanzamiento y abrirá una nueva instalación de 40.000 metros cuadrados cerca de Múnich este mismo año para "satisfacer la creciente demanda mundial de acceso al espacio".