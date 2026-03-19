Dos astronautas de la NASA completan una caminata en la ISS: prepararon la estación para instalar nuevos paneles solares

Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Chris Williams durante la caminata espacial. NASA Omicrono

Jessica Meir y Chris Williams, astronautas de la NASA, realizaron el miércoles 18 de marzo una nueva caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), la primera de EEUU en más de un año, para modernizar la energía en la estación.

Durante la caminata espacial, que duró aproximadamente siete horas y dos minutos, los astronautas Meir y Williams, integrantes de la Expedición 74, realizaron una serie de tareas clave para la futura incorporación de paneles solares desplegables.

Unos dispositivos que proporcionarán energía adicional al laboratorio espacial, lo que dará soporte a los sistemas críticos y a su desorbitación segura y controlada.

Los astronautas salieron al exterior desde la esclusa de aire Quest sobre las 13:58 hora de España peninsular y se dirigieron al lado izquierdo de la estructura principal de la ISS.

En esa zona del laboratorio espacial los astronautas ensamblaron e instalaron un soporte que permitirá en la próxima misión colocar un nuevo panel solar avanzado del tipo iROSA, más eficiente que los actuales.

Cuando entre en funcionamiento, este será el séptimo de los ocho paneles contemplados en el plan de modernización que arrancó en 2021.

A diferencia de los paneles convencionales, los nuevos diseños prescinden de motores para abrirse: la energía potencial acumulada en sus estructuras de material compuesto les permite desplegarse por completo —llegando a alcanzar los 19 metros de longitud— en apenas seis minutos.

La pareja de astronautas también llevó a cabo tareas secundarias, entre ellas la conexión de un cable de puente para el sistema de alimentación de 2 A y el ajuste del torque en los tornillos de una caja de baterías.

Las labores pendientes —que contemplan colocar una tapa protectora en la lente de una cámara integrada en el brazo robótico Canadarm2 y recoger muestras para identificar microorganismos en las inmediaciones de la esclusa de aire Quest— quedan aplazadas para una próxima salida al exterior.

Esta fue la primera caminata espacial de Williams y la cuarta de Meir; y la actividad extravehicular número 278 en apoyo del ensamblaje, mantenimiento y modernización de la Estación Espacial Internacional, con un total de 1760 horas y 28 minutos.

Fue además la primera caminata espacial en la ISS del año 2026, la primera correspondiente a la Expedición 74 y la primera protagonizada por astronautas estadounidenses desde el 1 de mayo de 2025, fecha en que Anne McClain y Nichole Ayers, ambas de la NASA, salieron al exterior del laboratorio orbital.