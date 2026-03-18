EEUU prepara el segundo vuelo del 'Concorde' de la NASA: el X-59 alcanzará los 420 km/h a una altitud de 6.100 metros

El X-59 de la NASA antes de su segundo vuelo. NASA/X (Twitter) Omicrono

La NASA, la agencia espacial de EEUU, prepara el segundo vuelo de X-59, su 'Concorde' silencioso para recuperar los viajes supersónicos de pasajeros que es capaz de unir Madrid y Nueva York en solo dos horas y que despegó por primera vez el año pasado.

El avión experimental X-59 de la NASA ya está listo para su segundo vuelo, que tendrá lugar el jueves 19 de marzo, según ha confirmado la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales.

En esta ocasión, a los mandos estará Jim 'Clue' Less, un piloto de pruebas de la NASA, que despegará y aterrizará el avión supersónico cerca de la sede del X-59 en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards, California (EEUU).

"Esta será la primera vez que pilote un avión experimental. Creo que me centraré principalmente en completar las pruebas y hacerlo correctamente. Probablemente me daré cuenta más adelante de que estuve en el X-59", ha señalado en un comunicado el piloto.

La NASA también ha confirmado que Less no estará solo, ya que el X-59 estará acompañado en el aire por un avión F/A-18 de la agencia espacial, que manejará Nils Larson, otro piloto de pruebas.

Alcanzará los 420 km/h

El X-59 realizó su primer vuelo el 28 de octubre de 2025, con Larson como piloto. Posteriormente, la NASA y la empresa contratista Lockheed Martin llevaron a cabo un exhaustivo mantenimiento e inspecciones posteriores al vuelo.

El trabajo incluyó el desmontaje del motor, una sección de la cola conocida como empenaje inferior, el asiento y más de 70 paneles para realizar las inspecciones. Todos los componentes han sido reinstalados.

We’ve got a date for X-59’s second flight: 03/19!

✈️ This flight will kick off a series of flights known as envelope expansion, during which NASA will gradually take the X-59 faster & higher.



📢@NASA Invites Media to Learn About Upcoming Test Flights: https://t.co/2n4WYpnaDz pic.twitter.com/Sgz5tDqWdk — NASA Aeronautics (@NASAaero) March 16, 2026

El segundo vuelo del X-59 dará continuidad al avance hacia la siguiente fase del rendimiento de la aeronave. "Será muy similar al primero", ha señalado Cathy Bahm, jefa de proyecto de la NASA para el Demostrador de Vuelo de Bajo Nivel de Ruido.

"Comenzaremos el vuelo en las mismas condiciones de prueba que el primero para asegurarnos de que el X-59 funcione como se espera después de la fase de mantenimiento, y luego comenzaremos a ampliar su envolvente de vuelo realizando pruebas a mayor altitud y velocidad", ha añadido Bahm.

El X-59 en pleno vuelo. Lockheed Martin Omicrono

Para este segundo despegue, se espera que la aeronave alcance una velocidad aproximada de 230 mph (unos 370 km/h) a 12.000 pies (unos 3.650 metros).

Y una vez que el equipo realice las comprobaciones funcionales, el X-59 pasará a alcanzar las 260 mph (unos 420 km/h) a 20.000 pies (unos 6.100 metros).

El primer vuelo supuso un gran hito en la historia del X-59. A partir de ahora, la aeronave irá ampliando progresivamente su envolvente de vuelo en etapas sucesivas, con el objetivo de alcanzar sus metas operativas.

La NASA ha fijado estos objetivos en alcanzar una velocidad de crucero de aproximadamente 925 mph (unos 1.490 km/h), equivalente a Mach 1.4, a una altitud de 55.000 pies (unos 16.800 metros).

El X-59 en pleno vuelo. NASA Omicrono

El X-59 es el eje de la misión Quest de la NASA, un programa orientado a abrir el camino hacia una nueva generación de aviación supersónica comercial sobre tierra firme.

La aeronave busca demostrar que es posible superar la barrera del sonido sustituyendo el estampido sónico por un ruido significativamente menor.

El proyecto se desarrolla en fases: la actual expansión de la envolvente de vuelo —mayor velocidad y altitud— dará paso a pruebas acústicas para validar cómo el diseño del X-59 atenúa las ondas de choque.