Así es AROW, la plataforma de la NASA para seguir la misión Artemis II en tiempo real

Captura de pantalla de la app AROW para seguir la misión Artemis II en directo. NASA Omicrono

La NASA intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril después de solucionar unos fallos en el cohete Space Launch System (SLS, por sus siglas en inglés) que provocaron su aplazamiento, fijado para febrero. Un vuelo que los ciudadanos podrán seguir en tiempo real mediante la plataforma AROW.

Si nada lo impide, en abril la NASA lanzará al fin la misión Artemis II —de diez días de duración— en la que la tripulación de cuatro astronautas se aventurará alrededor de la Luna a bordo de la nave espacial Orion de la agencia. Una nave que se podrá localizar y rastrear en tiempo real con AROW.

Durante la misión, la NASA probará el funcionamiento de los sistemas de la nave espacial según lo previsto. Mediante AROW, cualquier ciudadano con acceso a internet puede seguir la ubicación de Orion y su tripulación.

AROW está disponible tanto en el sitio web de la NASA como en la aplicación para móviles de la agencia espacial estadounidense. Gracias a esta herramienta, se podrá visualizar los datos recopilados por los sensores de la nave Orion, incluyendo su distancia a la Tierra, su distancia a la Luna o la duración de la misión.

La herramienta también ofrecerá información constante y en tiempo real de la misión desde aproximadamente un minuto después del despegue hasta la reentrada atmosférica de Orion a la Tierra a final de la misión, según explica la NASA en su comunicado.

Follow the crew around the Moon during the Artemis II mission with AROW—the Artemis Real-Time Orbit Website—on web and mobile!



Track Orion’s location, get mission stats, and even use AR on mobile to see where the crew is relative to your spot on Earth. https://t.co/tlH0b4ZvTB pic.twitter.com/50M2SfOjE4 — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 6, 2026

A través de la página web, cualquier internauta puede seguir en tiempo real la posición de la cápsula Orion y su tripulación en relación con la Tierra y la Luna, así como monitorizar su trayectoria a lo largo de toda la misión.

La plataforma también recoge los principales hitos del vuelo y ofrece datos sobre la superficie lunar, entre ellos información detallada sobre los históricos puntos de alunizaje del programa Apolo.

Por otro lado, la aplicación móvil añade un rastreador de realidad aumentada que, tras una breve calibración, los indicadores en pantalla guiarán a los usuarios para que vean dónde se encuentra Orion con respecto a su posición en la Tierra.

La NASA apunta que el seguimiento mediante la aplicación móvil estará disponible una vez que Orion se separe de la etapa superior del cohete, que será aproximadamente tres horas después del inicio de la misión Artemis II.

Captura de pantalla de la app AROW para seguir la misión Artemis II en directo. NASA NASA Omicrono

Además, AROW pondrá a disposición de cualquier usuario los vectores de estado de Orion —datos precisos sobre su posición y movimiento— y los archivos de efemérides con la trayectoria completa del vuelo, descargables desde la propia página una vez comience la misión.

Con ellos, aficionados, artistas y desarrolladores podrán crear sus propias visualizaciones, aplicaciones de seguimiento o incluso rastrear la cápsula con un telescopio, según la NASA.