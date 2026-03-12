Los astronautas de la NASA se preparan para realizar una nueva caminata espacial en la Estación Espacial Internacional

La primera evacuación médica en la historia de la NASA, que se saldó con la vuelta de la Crew-11 a la Tierra por un problema médico, tuvo un efecto inesperado: la cancelación de la que iba a ser la primera caminata espacial después de un año.

Ahora, los astronautas Chris Williams y Jessica Meir se preparan para tomar el testigo y efectuar esta ansiada caminata que ya tiene fecha fijada para el 18 de marzo. Una fecha especial, ya que coincide con el aniversario de la primera caminata espacial de la historia.

Tanto Meir como Williams ya se encuentran revisando los trajes espaciales y revisando los procedimientos. Además, la NASA ha detallado cómo han usado sistemas de realidad aumentada e IA para compenetrar estos procesos.

La futura caminata espacial, a buen ritmo

Así lo detalla la propia NASA en su blog. La agencia espacial explica que tanto Williams como Meir han trabajado juntos en la esclusa de aire del Quest, la principal esclusa de aire de la Estación Espacial Internacional (EEI) para salir al espacio sin despresurizar todo el complejo.

El dúo de astronautas también se han dedicado a limpiar los circuitos de refrigeración del traje, que regulan la temperatura del astronauta cuando se encuentran haciendo la caminata, además de realizar otras labores.

Jack Hathaway, astronauta de la NASA, a bordo de la ISS. NASA Omicrono

Además, repararon al Quest para futuras operaciones de caminatas espaciales, rellenaron los componentes del traje con agua e inspeccionaron un casco. No dudaron en repasar los procedimientos que llevarán a cabo tras la caminata, que durará nada menos que 6 horas y media.

En esta operación, los astronautas instalarán un kit de modificación y tenderán cables por la parte de babor del puesto orbital, para conectar un futuro panel solar desplegable, que se instalará en una caminata posterior.

Curiosamente, el próximo 18 de marzo se cumplen nada menos que 61 años de la primera caminata espacial hecha en la historia, realizada por el cosmonauta soviético Alekséi Leónov el 18 de marzo de 1965, en la misión Vosjod 2.

La NASA se enorgullece de haber utilizado sistemas y procedimientos de última generación en este planteamiento. Por ejemplo, los ingenieros de vuelo Jack Hathaway y Sophie Adenot se turnaron para realizar ecografías guiadas por realidad aumentada.

Imagen de un astronauta en la ISS NASA

Lo hicieron dentro del módulo de laboratorio Columbus, usando el dispositivo biomédico EchoFinder-2. Cada miembro de la tripulación escaneó el abdomen y el sistema vascular de un compañero, otorgando datos que luego analizó una inteligencia artificial para identificar los órganos.

En palabras de la NASA, el objetivo del experimento no era otro que "reducir la dependencia del apoyo terrestre para procedimientos médicos a medida que la tripulación espacial vuela más lejos de la Tierra".

La nave espacial de carga Cygnus XL de Northrop Grumman despegará a la estación el próximo jueves 12 de marzo, para poner punto y final a una estancia que comenzó el pasado 18 de septiembre del 2025 y que se ha alargado nada menos que medio año.

Los astronautas, dice la agencia, cargarán la Cygnus de basura y carga desechable. Luego, configurarán la nave para que se produzca su extracción robótica del módulo Unity.

Finalmente, unos controladores robóticos controlarán el brazo robótico Canadarm2 para desinstalar a Cygnus de Unity y liberar la carga en la órbita terrestre para proceder a un "reingreso explosivo, pero seguro", sobre el Pacífico Sur.