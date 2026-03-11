La NASA podría aplazar de nuevo su regreso a la Luna: los retrasos de Starship de SpaceX amenazan al calendario

El programa Artemis de la NASA, que llevará de nuevo al ser humano a la Luna, sigue enfrentándose a escollos que ponen en peligro las futuras misiones que dependen del desarrollo de equipos como Starship, el gigantesco cohete de SpaceX, cuyos retrasos en su desarrollo podrían acabar afectando al mismo aterrizaje lunar programado para 2028.

Así lo revela un informe de la Oficina del Inspector General de la NASA (OIG, por sus siglas en inglés), en una auditoría en la que exponen los puntos clave que definen los contratos de Blue Origin y SpaceX para desarrollar sistemas de aterrizaje lunar.

En el texto, la OIG revela cómo el desarrollo de los sistemas Human Landing System (HLS) está causando cambios en el calendario global del programa, concentrándose en varios factores clave que van desde diseños aún en evolución hasta pruebas incompletas.

Artemis podría retrasarse

Los puntos que recoge la auditoría son varios, pero el más relevante tiene que ver con los retrasos. Los sistemas HLS están causando cambios sustanciales en el cronograma de eventos del programa que pondrá al hombre en la Luna.

Y es que el desarrollo de varios de estos sistemas y tecnologías críticas no está lo suficientemente maduro. De hecho, en el informe se recogen problemas técnicos de distinto calado, problemas con la integración con otros sistemas de Artemis o pruebas incompletas.

Imagen de Starship desplegando satélites. SpaceX Omicrono

El cohete Starship, el más grande jamás desarrollado por el hombre y obra de SpaceX para futuras misiones Artemis tanto en la Luna como en Marte, es, en gran parte, responsable de los retrasos.

Tanto es así que SpaceX ya no podría hacer frente a la fecha límite fijada para establecer el primer alunizaje del ser humano en la Luna después de más de 50 años, que inicialmente estaba marcada para junio de 2027. De ahí que la NASA estableciera recientemente la nueva fecha de Artemis IV a 2028.

El informe recoge también cómo SpaceX y la NASA han llevado una revisión importante del diseño de Starship hasta agosto de este año para determinar si la empresa aeroespacial de Elon Musk puede seguir adelante con la construcción del cohete.

La OIG es clara: si SpaceX enfrenta "cualquier problema técnico común durante el desarrollo y las pruebas de nuevas tecnologías o cualquier otro contratiempo en las pruebas de vuelo, los retrasos resultantes en el cronograma podrían afectar [las fechas del alunizaje]".

Artemis II NASA Omicrono

Cabe recordar que el cohete ha sufrido al menos dos años de retrasos en su desarrollo desde que la NASA lo eligiese como módulo de aterrizaje lunar principal para astronautas en 2021.

Con este informe se pone de relieve que SpaceX necesitaría más tiempo para superar algunos de los obstáculos restantes antes de aterrizar en la Luna, desencadenando un efecto en cadena sobre todo el cronograma espacial.

Según la OIG, en las pruebas de Starship que implicaron la pérdida de los vehículos (los vuelos 7, 8 y 9) se pudo comprobar que el cohete requirió un mayor tiempo de validación y que necesita un perfil de misión muy complejo.

Se menciona el concepto del stairstep refueling, o repostaje escalonado, que implica cargar combustible en diferentes órbitas antes de dirigirse a la Luna, añadiendo operaciones críticas y dependencias entre múltiples lanzamientos.

Imagen del cohete del SLS y la nave espacial Orion de la misión Artemis II de la NASA NASA

Para muestra de esto, un botón. Dado que el traje espacial de Artemis cambió mientras se estaban desarrollando los HLS, se requirió una revisión de otros componentes, causando rediseños, retrasos en revisiones de diseño críticas, etcétera.

La idea de que la Starship necesite reabastecerse de combustible en el espacio antes de viajar de forma total a la Luna es, según la OIG, uno de los pasos más desafiantes, al requerir un proceso delicado y riesgoso que nunca se ha intentado a gran escala.

SpaceX planea lanzar otras 11 naves espaciales a la órbita terrestre que servirán como buques cisterna de reabastecimiento. Una de estas actuará como depósito de combustible y necesitará más de 10 naves para llenarse con suficiente combustible para transferirlo a la Starship.

Los funcionarios que actualmente supervisan el desarrollo de la Starship afirman que "demostrar la transferencia de propulsor criogénico es uno de los desafíos técnicos más importantes que enfrenta la empresa de Musk".

El cohete Artemis SLS con la nave Orion espera en el Kennedy Space Center en Florida NASA Omicrono

También cabe destacar la preocupación expresada por la OIG respecto a los métodos usados para reducir los riesgos generales inherentes a los módulos de aterrizaje. El organismo señaló que la NASA no tendría muchas opciones en caso de que hubiera problemas con estos vehículos.

Fue esta misma semana cuando la NASA realizó severos cambios en el esquema de Artemis para hacer frente a sus retos. Por un lado, Artemis III dejaría de ser un alunizaje; pasaría a ser una misión de pruebas en órbita terrestre fijada en 2027.

Así, Artemis IV sería el alunizaje final, con la salvedad de que pasaría al 2028 respecto a la fecha inicialmente fijada en junio de 2027. Artemis III será el escenario de prueba para varios de los pasos más importantes y delicados que afrontará el programa, como el acoplamiento con varios módulos comerciales, comunicaciones, validación de los trajes xEVA, etcétera.