Hito de conectividad de la ESA: un satélite GEO logra transmitir internet de alta velocidad a un avión gracias a un láser

Al día se realizan aproximadamente 102.000 vuelos en todo el mundo. El transporte aéreo mueve millones de personas cada año y todas tienen acceso a WIFI, gratis o pagando, dentro del avión, aunque proporcionar este servicio no es fácil y presenta deficiencias. La aparición de nuevas tecnologías y empresas espaciales ha creado una nueva carrera por llevar la conexión online más segura y rápida a las cabinas de las aeronaves.

Para poder seguir trabajando a 10.000 metros de altitud, disfrutar de una serie o contestar a un WhatsApp de la familia, parece que la opción más favorable en un futuro será la conexión óptica.

Las horas de paz que ofrecía la desconexión forzada en los vuelos tiene los días contados. Las constelaciones de satélites como Starlink están ofreciendo mejores servicios de Internet en múltiples aerolíneas, y en adelante otras innovaciones prometen incrementar aún más la seguridad, la velocidad y la estabilidad de estas conexiones inalámbricas.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado un nuevo hito para que los viajeros del futuro puedan disfrutar de un internet fiable y de alta velocidad durante los vuelos, lo que permitirá atravesar regiones remotas y mantenerse conectados sin interrupciones.

El logro ha consistido en conectar con éxito un avión y un satélite geoestacionario mediante comunicación láser. Para ello ha sido fundamental la colaboración entre la ESA, Airbus Defence and Space, la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica Aplicada (TNO) y el fabricante alemán de carga útil TESAT.

Persona usando Starlink en pleno vuelo. United Omicrono

Se abren así dos vertientes, las constelaciones satelitales LEO (en órbita baja), que por su cercanía ofrecen una mejor conexión y ya están muy avanzadas, y las futuras conexiones ópticas. La industria espacial asegura que las tecnologías de comunicación óptica y cuántica son la próxima revolución en las comunicaciones por satélite.

Conexión láser

En 2023, la NASA consiguió enviar y recibir por primera vez un mensaje desde una distancia de 16 kilómetros del planeta. Ensayos como este pretenden servir de base para establecer comunicaciones de banda ancha más allá de la Luna, pero la transmisión óptica no solo se aplicaría a la exploración espacial, puede derivar en mejoras en la vida terrestre.

Por su parte, la ESA explica en un comunicado que durante los vuelos de prueba en Nimes, Francia, la terminal láser UltraAir de Airbus mantuvo una conexión sin errores mientras transmitía datos a 2,6 gigabits por segundo durante varios minutos. A tales velocidades, descargar una película HD solo implica unos segundos de espera.

Ofrecen mayor velocidad en las transmisiones y resiliencia sin precedentes para satisfacer una demanda en crecimiento, incluso, desde el aire. Además de mayor seguridad de los datos: en comparación con las frecuencias de radio ya saturadas, la comunicación láser es extremadamente difícil de interceptar debido a un haz mucho más estrecho.

Terminal láser UltraAir de Airbus ESA (Agencia Espacial Europea) Omicrono

La terminal de la aeronave permaneció conectada al satélite Alphasat TDP-1 a 36 000 km de altitud. La agencia espacial celebra que conseguir esta conexión desde una nave en movimiento, atravesando las nubes y las diferencias atmosféricas es un gran reto: "El sistema proporcionó una conectividad fiable durante toda la prueba".

Un satélite geoestacionario (GEO) orbita la Tierra sobre el ecuador a unos 35.786 km de altura, igualando la velocidad de rotación terrestre (24 horas). Esto implica que las comunicaciones son ininterrumpidas, porque desde el suelo parece que el satélite no se mueve, siempre está sobre el mismo punto del planeta, como las antenas fijas en tierra firme. Se diferencia así de los satélites de órbita baja como los que componen las constelaciones de Starlink.

Ventanilla ocupada por el terminal láser UltraAir de Airbus. ESA (Agencia Espacial Europea) Omicrono

“Establecer enlaces láser entre objetivos móviles a esta distancia es un gran desafío técnico. Los movimientos continuos, las vibraciones de la plataforma y las perturbaciones atmosféricas requieren una precisión extrema”, declaró François Lombard, Director de Inteligencia Conectada de Airbus Defence and Space.

Por su parte, Kees Buijsrogge, director de Espacio de TNO, aseguró que "este avance demuestra que nuestra industria refuerza la seguridad y la autonomía de Europa al liderar la tecnología estratégica en el campo de las comunicaciones láser seguras".

Del avión a la nave espacial

Esta noticia no llega sola. South China Morning Post informaba hace menos de una semana que investigadores chinos habían conseguido mantener un enlace láser de alta velocidad durante varias horas con un satélite a más de 40.000 km de altitud, una tecnología que primero se enfocó en facilitar las comunicaciones con misiones espaciales a largas distancias.

El Instituto de Óptica y Electrónica de la Academia de Ciencias de China utilizó un telescopio de 1,8 metros de apertura en la provincia de Yunnan y se mantuvo una transmisión de datos ininterrumpida de 1 gigabit por segundo (Gbps) en ambas direcciones durante una hora.

HydRON ESA (Agencia Espacial Europea) Omicrono

Otro proyecto destacado en Europa es el HydRON-DS (High-thRoughput Optical space Network Demonstration System), que persigue un objetivo similar con el respaldo de las principales agencias espaciales europeas.

Desde el sector privado, Thales Alenia Space firmó un contrato en 2025 para liderar un consorcio industrial europeo con el que desarrollar el Elemento 2 de la misión HydRON-DS, que incluirá un segmento espacial con un satélite recolector en órbita baja (LEO) y una carga útil óptica en órbita geoestacionaria (GEO), un segmento terrestre con estaciones ópticas, un centro de control de misión y red, y un centro de control de satélites.

Todos estos componentes forman parte de un sistema óptico completo de extremo a extremo para validar la primera red de comunicaciones multi-órbita. Una vez más, los avances en la exploración espacial pueden traducirse en mejoras para la vida en la Tierra.