Un enorme satélite de 600 kilogramos de la NASA se estrellará en unas horas contra la Tierra: el riesgo es muy bajo

El drama suscitado en torno a la basura espacial ha copado titulares por sus consecuencias. Hace ya dos años, la NASA se deshizo de toneladas de baterías viejas desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), dejándolas caer sobre la Tierra. Una de estas baterías incluso impactó contra una vivienda.

Los ojos se han puesto ahora en la sonda Van Allen Probe A de la NASA, que se estrellará contra la Tierra, tras 14 años desde su lanzamiento. La Fuerza Espacial de EEUU ya ha vaticinado que esta sonda, de 600 kilogramos, reentrará en unas horas en la atmósfera.

Según la rama espacial de las fuerzas armadas estadounidenses, se espera que este satélite reingrese a la Tierra a las 19:45 de la tarde EDT (horario del Este de América del Norte), el equivalente a las 00:45 AM del día siguiente, 11 de marzo, en horario peninsular español.

Así lo ha dado a conocer la NASA en un comunicado. El anuncio se dio el pasado 9 de marzo por parte de la Fuerza Espacial, otorgando un margen de error de más o menos unas 24 horas. Finalmente será en la madrugada española cuando el objeto, presumiblemente, reingrese.

La misma agencia espacial cree que la mayor parte de la sonda se destruirá al atravesar la atmósfera, aunque advierten de que algunos componentes podrían sobrevivir a esta reentrada espacial.

Ilustración de los cinturones de Van Allen. Centro de Vuelo Espacial Goddard NASA

¿Existe riesgo de que una de estas piezas impacte sobre alguien? Sí, pero ínfimo. La NASA y la Fuerza Espacial afirman que la probabilidad es de 1 entre 4.200, algo pírrico si tenemos en cuenta las estimaciones.

La sonda Van Allen Probe A es la primera de un dúo de satélites que se lanzaron el 30 de agosto de 2012, y que saltaron a la fama por recopilar datos sin precedentes sobre los dos cinturones de radiación Van Allen de la Tierra durante 7 años.

Estos cinturones son dos zonas de la magnetosfera terrestre, con forma de rosquilla, en las que se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de energía, originadas por el viento solar capturado por el campo magnético terrestre, al menos en su gran parte.

Dichos cinturones son clave para nuestra existencia. La magnetosfera de la Tierra es la encargada de atrapar las partículas de radiación de alta energía del sol y proteger nuestro planeta de las tormentas solares y el flujo del viento solar.

Las partículas atrapadas son las que forman estos dos cinturones de radiación, apodados así en honor al científico que los descubrió: James Van Allen, que dio con ellos en 1958. Allen fue clave para permitir la exploración del sistema solar exterior.

Mientras que el cinturón exterior está formado por miles de millones de partículas de gran energía que se originan en el Sol, el interior es fruto de las interacciones de los rayos cósmicos con la atmósfera terrestre.

¿Cuándo caerán las sondas?

Es aquí donde entran en juego las sondas Van Allen A y Van Allen B, lanzadas en 2012. Por más de un lustro, las sondas descubrieron detalles clave sobre estos cinturones, siendo estas las primeras en ser diseñadas para operar y recopilar datos científicos durante muchos años dentro de estas regiones.

Gracias a las sondas, se pudieron llevar a cabo "descubrimientos importantes" sobre el funcionamiento de los cinturones de radiación durante toda su vida útil. La misión finalizó oficialmente en 2019.

Una de las sondas gemelas. NASA Omicrono

Por aquel entonces, las estimaciones hablaban de un reingreso programado en 2034. Sin embargo, los cálculos se realizaron antes del ciclo solar actual, el cual ha resultado ser mucho más activo de lo inicialmente planteado.

Fue en 2024 cuando precisamente el Sol había alcanzado su máximo solar, causando unas condiciones que a su vez aumentaron la resistencia atmosférica sobre la nave espacial y propiciando su reingreso prematuro.

Hablamos, eso sí, de la Van Allen Probe A. Su gemela no podría reingresar hasta por lo menos el año 2030, según la NASA. Está por ver si, efectivamente, el cálculo es efectivo y no se dan heridos, pese a las estimaciones de la agencia espacial.