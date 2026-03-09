Proba-3, la misión de satélites españoles para crear eclipses, en problemas: la ESA pierde la conexión con una de las sondas

Es posible que recuerde la misión Proba-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA,por sus siglas en inglés), la primera de vuelo en formación de precisión de la historia y que ha contado con España como importante figura en su concepción.

Una misión que está en problemas, ya que la ESA ha confirmado la pérdida de contacto con el satélite Cronograph de Proba-3 debido a una "anomalía a bordo" del equipo. Además, el organismo ha confirmado que ya está estudiando la causa principal y están realizando labores para restablecer el contacto.

Lo que se conoce es que el corte del contacto se produjo en el fin de semana del 14 al 15 de febrero del 2026. Una anomalía a bordo de la Cronograph causó "una reacción en cadena" que provocó la pérdida progresiva de la posición de la nave, causando su entrada en modo seguro.

Proba-3 se encuentra con un escollo

Fue en diciembre del 2024 cuando tuvo lugar el exitoso lanzamiento de la misión Proba-3, a bordo de un cohete PLSV XL desde el Centro Espacial Dhawan en India. En este despegue iban los dos satélites que conformarían la misión.

Esta es la primera misión concebida en el seno de la ESA para crear eclipses. Lo hace mediante dos satélites especiales: Cronograph (Cronógrafo) y Occulter (Ocultador), un dúo que trabaja de forma independiente y que ya ha conseguido ciertos hitos clave.

Representación de los dos satélites de la misión Proba-3 ESA

Uno de ellos implica no solo haber alcanzado todos los objetivos tecnológicos de la misión, sino haber completado más de 60 órbitas de vuelo en formación extremadamente precisas, durante las cuales se pudo observar la región interna de la corona solar.

Otro aspecto importantísimo fue la capacidad de realizar vuelos en formación precisos por parte de la ESA. Un hecho que abría una nueva era para la ciencia y las aplicaciones, ya que misiones futuras se podrían realizar a escalas mucho mayores empleando estas mismas técnicas.

En aquel momento la idea era realizar un vuelo en formación de precisión milimétrica que produjese eclipses solares artificiales en órbita, lo que permitiría a la agencia obtener vistas prolongadas de la corona solar y realizar investigaciones solares y heliofísicas más precisas.

El problema, según expone la ESA, radica en una extraña anomalía indeterminada que ha afectado a la orientación de la Cronograph, lo que impidió la entrada de la satélite al modo seguro pertinente.

Representación del viaje de los satélites integrados en la cofia del PSLV P. Carril / ESA

A causa de este suceso, el panel solar de la nave cambió de posición y dejó de estar orientado al Sol, provocando que la Cronograph empezase a descargarse. Así, el satélite entró en un modo de supervivencia específico.

Según la ESA, este modo se dispara cuando la electrónica mínima está activa y la transmisión de datos a la Tierra se interrumpe, afectando al objetivo intrínseco de la misión Proba-3. La idea, obviamente, es recuperar la normalidad de la misión.

Para ello, la agencia ya se encuentra investigando la causa exacta de esta anomalía, reuniendo a los equipos y operadores responsables de Proba-3 para restablecer contacto con la nave espacial y así encauzar la situación.

La misma ESA ha asegurado que la prioridad es "investigar cómo la nave espacial Occulter, que permanece en buen estado y operativa, podría aproximarse de forma segura a Cronograph y observar su orientación en el espacio para apoyar los esfuerzos de recuperación".

Por el momento la ESA no ha dado más detalles, aunque promete compartir más actualizaciones a medida que se produzcan nuevos avances, tanto en una dirección como en otra.