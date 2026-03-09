Israel revela uno de sus secretos mejor guardados: un avión de combate F-16I equipado con cuatro misiles Rampage

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa con una nueva ronda de ataques israelíes contra instalaciones energéticas y posiciones militares en territorio iraní. Mientras tanto, Teherán impone a Mojtaba, hijo de Jamenei, como nuevo líder supremo e Israel desvela uno de sus secretos militares mejor guardados.

La Fuerza Aérea Israelí (FAI, por sus siglas en inglés) ha publicado en la red social X (Twitter) una imagen nocturna en la que revelan un caza F-16I Sufa equipado con cuatro precisos misiles Rampage de largo alcance.

Una configuración que indica cómo Israel estaría adaptando sus aviones de combate estadounidenses para realizar posibles operaciones contra objetivos estratégicos vinculados a Irán.

El cambio de armamento visible en la aeronave es el gran cambio en estos aviones, ya que reportes anteriores revelaron que Israel ya destapó un avión F-16I Sufa armado con dos misiles Rampage junto con otros dos aire-aire. Mientras que ahora equipa cuatro misiles Rampage, sin rastro alguno de los otros modelos.

Misiles precisos de largo alcance

El F-16I Sufa israelí es un avión de combate que está basado en el F-16D Block 52+ estadounidense, que fue diseñado para realizar ataques de precisión de largo alcance, con tanques de combustible conformados que aumentan la capacidad sin eliminar las estaciones de armas subalares.

Un avión que cuenta con una cabina biplaza para el piloto y el oficial de armas, y una sólida integración de aviónica, sistemas de misión y equipos de guerra electrónica israelíes. En la imagen se aprecia que, los tanques de combustible conformados amplían el alcance a la vez que preservan el espacio para las armas.

Y esto explicaría cómo el caza puede transportar una gran carga de ataque a distancia. El F-16I Sufa se asemeja al Barak II en cuanto a diseño, y dispone de un motor turbofan Pratt & Whitney F100-PW-229.

Un misil Rampage. Wikimedia Commons Omicrono

La clave de esta versión son sus cuatro misiles Rampage, lo que hace pensar que el caza estaría pensado para llevar a cabo ataques a distancia, diseñado para lanzar múltiples armas de precisión en una sola salida contra objetivos preplanificados como estaciones de radar, emplazamientos de misiles tierra-aire o puestos de mando, entre otros.

El misil Rampage se describe como un arma supersónica de precisión a distancia, que está derivada del diseño de un cohete lanzado desde tierra y adaptada para el lanzamiento aéreo. De hecho, Israel lo presentó en su momento como una precisa arma aire-tierra de largo alcance.

Este misil está diseñado específicamente para ataques contra objetivos de alto valor, con guiado autónomo, resistencia a interferencias y un perfil de vuelo ideado para mejorar la supervivencia contra objetivos defendidos.

Con un radio de acción que oscila habitualmente entre los 150 y los 250 kilómetros y una carga explosiva de unos 150 kilogramos, el RAMPAGE se sitúa en un punto intermedio entre las bombas guiadas de gran peso y los misiles de ataque profundo, bastante más caros.

Para un F-16I, portar cuatro de estas armas permite a la aeronave batir varios objetivos dispersos en una misma misión o concentrar el fuego sobre un número reducido de blancos fuertemente protegidos.

El hecho de operar con una carga de cuatro misiles refleja una apuesta clara por el ataque a distancia como fórmula para minimizar la exposición del avión y preservar la capacidad ofensiva.

En vez de aproximarse a las zonas de defensa enemiga con munición de caída libre, la aeronave puede operar desde una distancia mayor y lanzar armas de precisión a alta velocidad cuya trayectoria dificulta enormemente su intercepción.