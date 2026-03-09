Elon Musk aplaza un mes el primer vuelo de Starhip V3: el lanzamiento de la nueva versión del enorme cohete será en abril

Cuenta atrás para ver de nuevo el despegue del megacohete de SpaceX. Elon Musk, fundador de la compañía, ha anunciado que esta importante prueba se realizará en cuatro semanas. Será la primera vez que levante el vuelo la nueva generación de este cohete, el Starship V3, con importantes mejoras.

Como es habitual en la industria espacial, la fecha se ha retrasado. En febrero se indicó que la ventana de lanzamiento se situaría en torno al 9 de marzo y pocas horas antes de iniciar este lunes, compañía y fundador avisaban que la espera sería más larga.

Hay que recordar que, aparte de servir como transporte hacia el sueño de Musk de conquistar Marte, este inmenso cohete está destinado a servir en futuras misiones a la Luna del programa Artemis. Aunque antes tiene el papel protagonista el cohete SLS de la NASA en la misión Artemis II que ya se ha retrasado en numerosas ocasiones.

Starship V3 first flight in about 4 weeks

pic.twitter.com/wvCkw5mjH0 — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2026

A esta nave de grandes proporciones también se le ha adjudicado la responsabilidad de llevar hasta el espacio toneladas de carga útil como satélites o la maquinaria necesaria para construir centros de datos espaciales con los que gestionar la ingente computación que requiere el uso diario y entrenamiento de la inteligencia artificial sin desgastar los recursos energéticos e hídricos del planeta.

Pruebas de resistencia

Según la última información, el primer Starship V3 despegará de Starbase en Texas (la sede y plataforma de lanzamiento de SpaceX) a principios de abril. Los técnicos de la empresa espacial privada han completado las operaciones crioprotectoras de la nave 39.

Durante los últimos días, una vez se ha instalado en la plataforma de lanzamiento, se han probado tanto el sistema de propulsión rediseñado para esta nueva generación, como la resistencia estructural. También se han terminado pruebas de compresión para imitar las fuerzas de futuras capturas.

El escudo térmico es uno de los puntos clave de las últimas misiones de prueba, pues el objetivo es que la nave llegue al espacio y regrese en buen estado para ser reutilizada. Algo que SpaceX aún no ha conseguido.

En redes sociales ha circulado recientemente imágenes de una Starship con losetas blancas en una sección, lo que podría indicar que la empresa está probando ya el revestimiento de cara a futuras misiones lunares, siguiendo el diseño presentado para Artemis.

En sus innumerables publicaciones en su red social, X, Musk ha advertido que no intentarán atrapar Starship V3 con la torre Mechazilla hasta que no hayan conseguido realizar dos aterrizajes suaves y perfectos en el océano. De momento, habrá que conformarse con haber visto esa maniobra imposible en una prueba realizada en 2024 y con la primera etapa, el Super Heavy.

La tercera generación del cohete Starship mide 124,4 metros de altura y ha incrementado su capacidad de carga útil hasta las 100 toneladas. Esto se debe, en parte, al uso de 80.800 kilonewtons para el momento del empuje en el despegue. Para ellos se han incorporado los motores Raptor V3 con un doble empuje de los Raptor V1.

Otro de los logros de la compañía en esta misión de prueba es la inauguración de la segunda plataforma de lanzamiento en Starbase. La Sede de SpaceX en Texas se ha convertido en una ciudad completa con fábrica de cohetes e, incluso, oficina de policía.