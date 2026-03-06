EEUU quiere ampliar la vida útil de la Estación Espacial Internacional: la NASA no podrá destruirla antes de 2032

Desde hace un tiempo, la Estación Espacial Internacional (ISS) ha estado en la mira de las esferas espaciales gubernamentales. El complejo, que ha operado durante más de 25 años, aspiraba a ser destruida a principios de la década de 2030.

Ahora, el Senado de los Estados Unidos ha extendido su vida útil un poco más: hasta el año 2032, gracias a un proyecto de ley ya aprobado por el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte: la Ley de Autorización de la NASA de 2026.

Esta iniciativa, liderada por los senadores estadounidenses Ted Cruz y Maria Cantwell y otros tantos miembros del Comité, establece no solo las bases para una base lunar sostenible y permanente, sino la extensión de la operatividad de la ISS hasta 2032.

La ISS logra un balón de oxígeno

Todo comienza con la iniciativa de Cruz y Cantwell ya mencionada, la Ley de Autorización de la NASA. Esta legislación define varios frentes, como el establecimiento de una base lunar y la transición de la ISS a estaciones espaciales comerciales.

Respecto a la ISS, la idea del proyecto de ley es que la NASA mantenga "una presencia humana estadounidense continua" en la órbita de la Tierra, más allá de la vida útil proyectada para el complejo espacial que lleva en funcionamiento desde 1998.

Estación Espacial Internacional NASA Omicrono

Los legisladores abogan por la utilización de "una o más estaciones espaciales comerciales" cuando la ISS deje de estar en órbita y finalice sus operaciones. En este contexto, la disposición extiende la fecha fijada previamente en 2030 hasta 2032.

El motivo no es otro que facilitar una "transición segura y exitosa" respecto a la ISS a estas estaciones espaciales desarrolladas por empresas privadas, que tendrán que pasar por un proceso para mostrar sus capacidades técnicas.

Durante un año, estas estaciones deberán demostrar que cuentan con los sistemas y funciones necesarios para la "investigación científica, el desarrollo de tecnología, las funciones de laboratorio nacional y las actividades comerciales" que ya se hacían a bordo de la ISS.

De esta forma, la NASA podrá transferir todas las operaciones a estas nuevas estaciones e iniciar los trámites para desorbitar la propia estación espacial de forma segura, presumiblemente en las fechas indicadas.

Imagen de la Crew Dragon acoplada en la ISS. NASA Omicrono

La ley también hace una mención especial a las actividades referidas al desarrollo de infraestructura, tecnologías y procesos realizadas en la ISS que permitan avanzar a estas estaciones espaciales comerciales.

Se exige que en un plazo de máximo 60 días se publiquen los llamados requisitos para las estaciones espaciales comerciales que se ubiquen en la órbita terrestre baja (LEO); una medida que beneficia claramente a las empresas responsables de estas estaciones.

Y es que firmas como Voyager, Axiom Space o Blue Origin ya han presentado o están finalizando los diseños de sus propias estaciones espaciales, requiriendo a la NASA datos exactos para ajustar sus prototipos a las necesidades de la agencia espacial.

La ley no se olvida del sueño de establecer una colonia lunar permanente y por ello hace un claro guiño a Artemis. Establece un marco legal para dotar a esta base lunar de capacidades de habitabilidad prolongada.

Estación Espacial Internacional NASA

La colonia lunar tendrá todo lo necesario para, dice la ley, "realizar operaciones industriales robóticas y dirigidas por humanos para avanzar en la ciencia, la tecnología y los intereses estratégicos".

Por otro lado, esta base lunar servirá como apoyo directo a las investigaciones científicas que sienten las bases para una misión homónima establecida en Marte, siendo este el pináculo del futuro de los viajes espaciales.