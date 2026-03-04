La NASA trabaja en la reparación del fallo del cohete SLS: el lanzamiento de Artemis II sigue previsto para abril

Hace unos días supimos que la NASA había retirado de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS de la misión espacial Artemis II para arreglar unos fallos que habían retrasado el lanzamiento.

Este retraso, que no era el primero, vino acompañado de un cambio en su estrategia de regreso a la Luna, ya que se añadió una misión de sobrevuelo en 2027 y retrasó el alunizaje a Artemis IV.

Pero el siguiente paso sigue siendo el lanzamiento de Artemis II cuando sea posible, si es que las tormentas solares no vuelven a posponer el despegue.

La organización ha comunicado que los técnicos han podido acceder al adaptador de etapa de lanzamiento del vehículo para inspeccionar los componentes que impedían que el helio fluyera a la etapa superior.

Esto ha sido posible ya que el cohete Artemis II SLS y la nave espacial Orion se encuentran ahora mismo en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

El problema ha sido que se había producido un sellado accidental en el sistema de desconexión rápida, lo que impedía que el helio fluyera desde los sistemas de tierra hasta el cohete.

Una vez que los expertos quitaron la desconexión rápida, se volvió a ensamblar el sistema y se comenzaron las reparaciones de la etapa superior con un caudal reducido de helio a través del mecanismo.

Cohete de la NASA Omicrono

Ahora los ingenieros se encuentran estudiando cuál fue el motivo de que se creara ese sellado para evitar que el fallo se vuelva a repetir.

Aprovechando la parada forzosa, otros técnicos han estado trabajando en actualizar otros sistemas en el cohete, como el nuevo conjunto de baterías del sistema de terminación de vuelo o las baterías de vuelo en la etapa superior, la etapa central y los propulsores de cohetes sólidos.

El trabajo para reemplazar un sello en el sistema de alimentación de la línea de oxígeno líquido de la etapa central comenzó el 2 de marzo.

Una vez completado este proceso, que sigue en marcha, los equipos realizarán varias pruebas de integridad para garantizar que el arreglo se haya llevado a cabo correctamente.

La intención de la NASA es terminar las reparaciones a lo largo de este mes para poder mover de nuevo el cohete SLS y la nave Orion a la plataforma de lanzamiento para el despegue que tendría lugar, si no hay más contratiempos, en algún momento del mes de abril.