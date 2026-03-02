Así es el F-15E, el caza de EEUU derribado en Kuwait: vuela a más de 2.000 km/h con 10 toneladas de bombas y misiles

La tensión en Oriente Medio por la operación 'Furia Épica' sigue aumentando. Al posible ataque iraní sobre un centro de datos de Amazon AWS hay que sumarle el derribo de tres cazas F-15E de EEUU por posible "fuego amigo".

El incidente, relata The Washington Post, tuvo lugar el pasado domingo por la noche. El Comando Central de EEUU habló de un "aparente incidente de fuego amigo", que afortunadamente se saldó con los 6 tripulantes de las aeronaves eyectados con éxito.

Hablamos de cazas F-15E Strike Eagle, dispositivos aéreos equipados con una amplia variedad de armas de precisión, entre las que se encuentran un cañón de 20 milímetros y misiles guiados por radar y por infrarrojos.

Los F15 de EE.UU: longevos y letales

El F-15 es una de las plataformas más longevas del mundo de la aviación militar que todavía se encuentra en plena forma. Levantó por primera vez el vuelo en 1972 y muy poco después se incorporó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Es aquí donde permanece en activo a través de las versiones y variantes que han ido apareciendo en los últimos años. La aeronave nació al calor de la compañía estadounidense McDonnell Douglas, una de las más importantes de la última mitad del siglo pasado y que se integró en Boeing a finales de los años 90.

F-15EX en plataforma USAF

En la actualidad, es esta última compañía la encargada del diseño, desarrollo y fabricación de las últimas versiones del caza, siendo la denominada comercialmente F-15EX Eagle II la más moderna de todas.

En agosto del 2024, EE.UU vendió un lote de cazas F-15E a Israel de 30 nuevas aeronaves que se compenetraban con 25 kits de actualización, en un despliegue de equipos que se pondrían en servicio en 2029.

Las buenas relaciones entre Estados Unidos e Israel quedaron también patentes a la hora de conceder acceso total a la aeronave para integrar sus propios sistemas. Esta particularidad da como resultado el modelo F-15IA, que emplea la misma plataforma que Eagle II con adiciones locales.

El lote también incluye un total de 120 motores F110-GE-129, 90 procesadores de núcleo de pantalla avanzados para mejorar la aviónica, 75 radares de barrido electrónico y 50 pods de navegación que mejoran la navegación a baja altitud durante la noche o con malas condiciones meteorológicas.

Parte trasera del F-15EX Jaima Fogg / USAF

Además de los sistemas electrónicos de a bordo, desde Boeing también apuntaron a una mejora sustancial de la maniobrabilidad, aceleración, durabilidad, de la capacidad de computación y del equipamiento de armamento.

En su versión estadounidense, el F-15EX integra una suite completa de guerra electrónica que no está en la lista de adquisiciones de Israel. Se trata de un sistema dedicado a detectar y contrarrestar amenazas tanto aéreas como en superficie en entornos de alta densidad de señales.

Los paneles de información de vuelo otorgan acceso en tiempo real a todos los datos disponibles del campo de batalla, reduciendo la carga de trabajo del piloto.

Según informó Boeing, "el F-15EX proporciona la arquitectura de conexión Open Mission System para una integración tecnológica rápida y completa que permita la mayor flexibilidad e interoperabilidad" entre aeronaves y con los puestos de mando.

F-15EX biplaza despegando William Lewis / USAF

En cuanto a capacidades técnicas, el avión cuenta con un par de motores capaces de catapultar al piloto a más de 2.600 kilómetros por hora con una autonomía de combate de 1.200 kilómetros.

También destaca su larguísima lista de armamento compatible, fruto de las prácticamente 5 décadas que la plataforma lleva vigente.

Así son los F-15E Strike Eagle

El Strike Eagle, la versión que nos compete, está equipada con una amplia variedad de armas de precisión. Su cañón de 20 mm lo convierten en una potente plataforma de ataque terrestre y sus misiles guiados por radar y por infrarrojos le otorgan una capacidad aire-aire adicional.

Caza F-15E Strike Eagle de EEUU CENTCOM

Estamos ante un caza de ataque multifunción, que está actualmente en servicio y que finalizó su línea de fabricación en 2017. Fue introducido a finales de los años 90 y usa, obviamente, el F-15 Eagle como base.

La idea no era otra que diseñar un caza con una clara superioridad aérea que aunque estuviera diseñado para ataques terrestres, pudiera seguir siendo letal en operaciones aire-aire, manteniendo las capacidades intrínsecas del F-15.

En su sistema de guerra electrónica táctica (TEWS) nos encontramos inhibidores de radar, receptores de alertas e incluso una cápsula ECM ALQ-131 que se monta de forma externa. En 2022, el TEWS fue reemplazado por los conjuntos AN/ALQ-250 EPAWSS, que opta por componentes digitales más ligeros y potentes.

El Strike Eagle, al menos en lotes más modernos, incorpora los motores IPE F-100-PW-229, que incorporan un empuje de 129,7 kN. Se constituye como un avión biplaza de largo alcance adaptable para todo tipo de climas.

Primer modelo de producción del F-15E. USAF USAF

Tampoco falta un sistema de navegación inercial que se sirve de un giroscopio láser para monitorear la posición de la aeronave en todo momento, proporcionando información a los sistemas internos de la nave y aportando datos que incluyen mapas digitales móviles a ambas cabinas.

Respecto al armamento, el F-15E dispone de un buen abanico de armamentos aire-tierra del inventario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos(USF), como serían los misiles AIM-9 Sidewinder y AIM-120 AMRAAM, característicos de la línea Eagle para realizar operaciones ofensivas antiaéreas.