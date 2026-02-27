La Starship V3 se prepara para su primer e histórico lanzamiento en un desfile con Tesla para Elon Musk

Elon Musk tiene la oportunidad de hacer historia, otra vez, con el próximo lanzamiento de la Starship V3; en SpaceX lo saben, y tal vez por eso se han asegurado de cuidar especialmente la imagen del evento, a juzgar por las primeras imágenes publicadas.

La Starship V3 es, como su nombre indica, la tercera revisión de Starship, el conjunto de cohete y nave espacial que pretende llevar a la humanidad al planeta Marte; aunque eso aún quede algo lejos, cada revisión representa un paso hacia ese ideal.

El primer lanzamiento de la Starship V3 se producirá a principios de marzo, según adelantó el propio Elon Musk la semana pasada, y aunque el día concreto aún no ha sido confirmado por SpaceX, la ventana de lanzamiento se sitúa alrededor del próximo 9 de marzo.

Por lo tanto, la primera unidad de la Starship V3 ya ha salido de la planta de producción para realizar todas las pruebas necesarias antes del lanzamiento, y la cuenta oficial de SpaceX ha compartido algunas imágenes del evento.

De todas las fotografías, destaca una en la que el conjunto de cohete y nave son transportados frente a una flota de Cybertrucks, el fallido SUV eléctrico que Elon Musk ha tenido tantas dificultades en vender incluso a sus clientes más fanáticos.

La Starship V3 de camino a las pruebas de prelanzamiento SpaceX Omicrono

De manera irónica, las imágenes resultantes son una mezcla de uno de los proyectos más exitosos de Elon Musk junto con uno de sus fallos más notables; dentro de unos años puede ser una fotografía histórica, para bien o para mal.

Y es que la Starship V3 representa un auténtico paso adelante para el proyecto, que tuvo un 2025 lleno de luces y sombras, con algunos vuelos que adelantan el futuro de la exploración espacial, pero también varios problemas, incluyendo un fallo catastrófico durante las pruebas del cohete V3.

La Starship V3 de SpaceX SpaceX Omicrono

La nueva Starship V3 es algo más alta que V2 y más grande gracias a unos tanques de propelente expandidos, lo que se traduce en cientos de toneladas más de combustible y un aumento de objetivo de carga de entre 30 y 40 toneladas.

Para ello, tanto la nave como el cohete adoptan el nuevo motor Raptor V3, con mayor empuje, mejor rendimiento a bajo empuje y un menor peso y coste por motor, esto último algo especialmente importante.

Y es que Elon Musk ha dejado bien claro que el objetivo de esta Starship V3 es obtener la reutilización total, es decir, que todas las etapas del cohete y la nave puedan ser usadas en varios lanzamientos consecutivos, algo que se considera absolutamente necesario para aumentar el ritmo de lanzamientos sin disparar los costes.

De la misma manera, la Starship V3 está preparada para el acoplamiento en órbita y la transferencia de combustible, que son dos requisitos imprescindibles para usarla en misiones hacia la Luna y por supuesto, hacia Marte.