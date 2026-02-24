Artemis II se retrasa un poco más: el mal tiempo complica la reparación del cohete fuera de la plataforma de lanzamiento

En Florida no todos los días son soleados y cálidos, el clima es con frecuencia la causa de que muchas misiones o lanzamientos espaciales se retrasen en esta región elegida por la NASA y empresas privadas espaciales. Esta ha sido de nuevo motivo de retraso en los planes del programa Artemis.

Pocos días después de conocerse que el despegue de la misión Artemis II se aplazará un mes por un nuevo fallo en el cohete SLS, la agencia espacial estadounidense indica que necesita más tiempo para empezar a repararlo por culpa de la meteorología, atrasa el traslado a este miércoles 25 de febrero.

Cada retraso se acumula a los anteriores haciendo más larga la espera de los cuatro astronautas elegidos para emprender este viaje histórico. Con Artemis II se espera ver a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen realizar una vuelo de 10 días alrededor de la luna, llegando a su cara oculta, a 370.000 kilómetros de la Tierra, la distancia más grande a la que ha llegado un ser humano.

El cohete SLS y la nave Orion saliendo del VAB en su viaje a la plataforma de lanzamiento NASA Omicrono

Esta operación serviría como antesala de la que será la siguiente fase de este proyecto Artemis III, que sería una misión de aterrizaje lunar, programada para 2028.

Pero para ello, antes es necesario completar la reparación del cohete. Durante el último ensayo húmedo se detectó un problema con el flujo de helio en la etapa superior del cohete SLS. La etapa superior utiliza helio para mantener las condiciones ambientales adecuadas en el motor de la etapa y presurizar los tanques de propelente de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Los sistemas funcionaron durante los ensayos generales de Artemis II de la NASA, pero los equipos no pudieron suministrar helio correctamente durante las operaciones normales y las reconfiguraciones posteriores al ensayo general, que concluyó el 19 de febrero.

Los efectivos a cargo de esta misión de la NASA determinaron que era necesario regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy para determinar la causa del problema y solucionarlo. Esto supone un esfuerzo extra, trasladar el enorme cohete con la nave Orión hasta el hangar es una tarea compleja.

Inicio del traslado del cohete SLS y la nave Orion de Artemis II NASA Omicrono

El viaje desde la plataforma de lanzamiento hasta el hangar puede durar hasta 12 horas. El cohete y la nave deben recorrer aproximadamente 6,4 kilómetros. Una vez en el VAB, los equipos comenzarán a instalar plataformas para acceder a la zona donde se localizó el problema de flujo de helio.

A esto se suma el mal tiempo. La previsión meteorológica ha alertado de bajas temperaturas y fuertes vientos para este martes, cuando se iba a iniciar el traslado. Esta situación ha obligado a retrasar el viaje hasta el 25 de febrero, un día más de lo previsto solamente.

La NASA indica en el comunicado que este día extra también ofrece más tiempo a los equipos para completar los preparativos en la plataforma de lanzamiento, que tuvieron limitaciones por las malas condiciones climáticas.