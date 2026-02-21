Constelación Canaria, el trío de satélites únicos en el mundo que detectan incendios, vertidos y erupciones en el archipiélago

La última jornada del Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) de Málaga dejó un anuncio clave para el tejido industrial nacional y las capacidades espaciales de las Islas Canarias.

Telespazio Ibérica ha sido adjudicataria del contrato de la Constelación Canaria, dotado de 20 millones de euros, designándose como líder de todo el proyecto.

La compañía se encargará de desplegar el segmento terrestre y operará la primera constelación satelital de observación de la Tierra desarrollada por una comunidad autónoma en España.

"La Constelación Canaria surge como una oportunidad de aprovechar las capacidades que tenemos en Tenerife, fundamentalmente del Instituto de Astrofísica de Canarias", ha explicado a EL ESPAÑOL Juan José Martínez, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife.

Entre los casos de uso identificados, Martínez señala que los satélites van a permitir tener "unas islas más resilientes en materia de gestión de emergencias". Más allá de los incendios, la constelación será útil en la prevención y el estudio de erupciones volcánicas, vertidos de alta mar o la detección de zonas críticas por estrés.

"Podremos proporcionar recomendaciones de riego según el tipo de cultivo y la comarca donde se encuentre la plantación o, incluso, la planificación del territorio", explica el consejero.

Según la planificación, la Constelación Canaria proporcionará información fundamentalmente a las islas occidentales —las que forman parte del Cabildo de Tenerife—, aunque la "idea es dar cobertura a todo el archipiélago" si así se requiere.

De izquierda a derecha Miguel Ángel Carreras, CEO de AVS; Juan José Martínez, consejero de innovación del Cabildo de Tenerife; Carlos Fernández de la Peña, consejero delegado de Telespazio Ibérica Cedida

"La Constelación nace actualmente con 3 satélites operativos, más uno de pruebas, pero su vocación es de crecer en el corto y medio plazo", asegura Juan José Martínez.

Carta de sensores

Para llevar a cabo todas estas aplicaciones, cada uno de los satélites de la constelación integrará tres sensores: un sensor para el espectro visible, otro para el infrarrojo de onda corta y otro más infrarrojo para la región térmica.

En cuanto a resoluciones, "en el óptico estamos llegando a 5 metros", ha afirmado a este mismo periódico Carlos Fernández de la Peña, consejero delegado de Telespazio Ibérica. "El infrarrojo térmico, TIR, la resolución es de 100 metros".

Por último, en la parte del sensor infrarrojo de onda corta (SWIR, por sus siglas en inglés) "tenemos la cámara DRAGO-3 con 9 metros de resolución por píxel".

Render de sensor SWIR DRAGO-3 IAC

La DRAGO-3 supone uno de los avances tecnológicos más importantes de todo este programa. Está desarrollada por científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y supone la tercera evolución de la familia de sensores DRAGO.

Para ponerlo en perspectiva, "el mejor sensor actualmente disponible de infrarrojo de onda corta consigue una resolución de 7 metros". Muy cerca de lo conseguido por el IAC.

"La combinación del TIR, el SWIR y el óptico en un solo satélite que toma imágenes simultáneamente es la primera vez que se hace en el mundo", afirma Fernández de la Peña. Por lo tanto, componentes de la Constelación Canaria serán los primeros en conseguir este hito a nivel mundial.

Este hecho conducirá al "desbloqueo de un conjunto de aplicaciones y servicios nuevos muy interesantes en el ámbito científico, más allá de los que ya hemos identificado".

Los satélites tendrán una masa de entre 20 y 30 kilogramos y se lanzarán a bordo de cohetes Falcon 9 de SpaceX. El primero de ellos, el demostrador, tiene previsto despegar a mediados del año que viene, mientras que los otros 3 irán para finales de ese mismo año.

La órbita estipulada se sitúa entre los 450 y los 700 kilómetros, lo que les permitirá un tiempo de revisita diario.

El proveedor de las plataformas de los satélites canarios es la vasca AVS, que ya cuenta con experiencia demostrada en vuelos espaciales.

De hecho, el modelo elegido formó parte de la primera misión en la que participó la compañía, según ha explicado Miguel Ángel Carreras, CEO de AVS, a EL ESPAÑOL.

Otro de los puntos clave de la elección de esta plataforma pasa por la regulación del Clean Space, para "que todo lo que suba al espacio esté preparado para ser desorbitado".

"Llevamos muchos años trabajando en estrategias y tecnologías para el desorbitado y hemos desarrollado una interfaz pasiva y estándar para todos los satélites europeos".

Este sistema, "que es como un agarradero", forma parte de un programa impulsado por la Agencia Espacial Europea y en el que también participa la compañía española GMV.

"El objetivo es que otro vehículo se acerque a los satélites, se acoplen utilizando el sistema y ejecuten la reentrada de forma ordenada y programada una vez finalizada la vida útil", afirma Miguel Ángel Carreras.

Ampliación de la constelación

"Una de las características que tiene la licitación es que incorpora también un retorno de casi el 100% de la inversión durante la vida útil de los satélites", afirma Juan José Martínez.

La intención, recalca el consejero, es "sumar otras administraciones y que, con los recursos que se generarán, dar continuidad en el futuro".

Y es que, según está planteada la Constelación Canaria actualmente, proporciona únicamente imágenes una vez al día. El resto del tiempo, los satélites sobrevuelan países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Australia, China o Rusia.

"Telespazio Ibérica, que además del líder del proyecto es el operador del sistema y comercializador, tiene el objetivo de vender las capacidades de la Constelación fuera del Cabildo de Tenerife", apunta en este caso Carlos Fernández de la Peña.

"Tenemos la mayor red de comercialización de imágenes del mundo y esto es un refuerzo importante porque es un tipo de dato que no existe", explica a este periódico. "Vemos que tiene mucho valor y va a permitir recuperar esa inversión para hacer nuevas generaciones del producto".