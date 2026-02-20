La NASA completa con éxito el ensayo húmedo del cohete SLS: Artemis II ya está listo para el lanzamiento en marzo

Imagen del cohete del SLS y la nave espacial Orion de la misión Artemis II de la NASA NASA

Una fuga en el último ensayo húmedo forzó a la agencia a retrasar durante un mes el lanzamiento de la misión Artemis II. Ahora la NASA ha anunciado que ha completado con éxito el ensayo general crucial.

Durante esta prueba llamada wet dress rehearsal, la agencia cargó de combustible su cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y llevó a cabo una demostración de la cuenta atrás de lanzamiento.

Los ingenieros cargaron más de 700.000 galones de propulsor líquido en el cohete, enviaron un equipo de cierre a la plataforma de lanzamiento para realizar la demostración del cierre de las escotillas de la nave Orion, y completaron dos ciclos del conteo terminal.

La tripulación de Artemis II también estuvo presente observando parte de la prueba desde el Centro de Control de Lanzamiento en las instalaciones de la NASA en Kennedy.

La parte importante de la prueba fue la supervisión de las operaciones de carga de hidrógeno líquido, las cuales habían resultado complicadas en pruebas anteriores.

Las concentraciones de gas hidrógeno, según mantiene la NASA desde su web, se mantuvieron por debajo de los límites permitidos, lo que dio a los ingenieros la confianza necesaria en los nuevos sellos instalados en una interfaz utilizada para canalizar el combustible hacia el cohete.

En las pruebas llevadas a cabo este mismo jueves, los equipos experimentaron una pérdida de las comunicaciones en tierra en el Centro de Control de Lanzamiento.

Imagen de la luna llena brillando sobre el SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion de la NASA NASA

Los operadores pasaron temporalmente a métodos de comunicación de respaldo para mantener la seguridad en las actividades de carga de propulsor, justo antes de que se restablecieran los canales de comunicación normales.

Los ingenieros fueron capaces de aislar el equipo que provocó el problema. Desde el blog de Artemis se puede acceder al resumen de las operaciones llevadas a cabo del ensayo general.

El siguiente paso ha sido la preparación de la tripulación de Artemis II para entrar en cuarentena a última hora del viernes 20 de febrero en Houston.

Aunque la NASA no ha fijado una fecha de lanzamiento oficial, comenzar con la cuarentena de aproximadamente 14 días para limitar la exposición de la tripulación a enfermedades antes del despegue mantiene la flexibilidad para la ventana de lanzamiento de marzo.

Hoy hay un evento especial de la NASA para analizar el ensayo general con combustible durante la conferencia de prensa este mismo viernes a las 17 horas en España a través de su canal oficial en YouTube.

En los próximos días los técnicos desplegarán unas nuevas plataformas que permiten revisar y certificar el sistema de seguridad del cohete desde la misma plataforma de lanzamiento, al revés que el anterior sistema que obligaba a devolver el Edificio de Ensamblaje al hangar.