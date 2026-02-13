Despega con éxito Crew-12, la misión tripulada de la NASA y SpaceX: sustituirá a los astronautas evacuados de la ISS

SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, y la NASA han lanzado con éxito hoy, viernes 13 de febrero a las 11:15, hora de España peninsular, la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) para reemplazar a los astronautas que tuvieron que ser evacuados debido a la enfermedad de uno de ellos el pasado mes de enero.

El cohete Falcon 9 de SpaceX ha despegado sin ningún tipo de problema desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos), después de dos retrasos debido a factores climáticos.

Y diez minutos después, tras la separación de las etapas, la primera etapa del Falcon 9 ha aterrizado en la Zona de Aterrizaje 40 (LZ-40) de la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral.

La tripulación que viaja a bordo de la cápsula Dragon —que ya participó en las misiones Crew-4, Crew-9, Ax-2 y Ax-3— está compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Se espera que la cápsula Dragon se acople a la Estación Espacial Internacional mañana, sábado 14 de febrero, a las 21:15, hora de España peninsular, según informa la NASA.

La misión Crew-12 está previsto que se prolongue alrededor de nueve meses, una duración superior a los seis meses que suelen contemplarse en el programa comercial de la NASA y SpaceX.

Los cuatro tripulantes sustituirán a la Crew-11, formada por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, que regresaron a la Tierra el pasado 14 de enero en lo que se considera la primera evacuación médica en la historia de la ISS tras detectarse un problema de salud en uno de sus integrantes.

Sin embargo, por razones de privacidad médica, la NASA no ha divulgado la identidad del astronauta afectado. Desde entonces, la ISS ha quedado en manos de una tripulación reducida: el estadounidense Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, que se han encargado de mantener las operaciones y los experimentos científicos en marcha.

La NASA ha explicado que Williams ha preparado el equipo que el cuarteto de Crew-12 empleará durante su misión de investigación de larga duración en la estación. Por primera vez, Williams también ha cargado residuos y equipamiento obsoleto en la nave de carga HTV-X1 de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), cuya misión en el complejo orbital está previsto que finalice en marzo.

Los astronautas de la misión Crew-12 llevarán a cabo nuevas investigaciones durante su estancia en el laboratorio en órbita destinadas a impulsar la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja y a generar beneficios directos para la vida en la Tierra.