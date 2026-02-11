China un poco más cerca de la Luna: prueba con éxito el cohete y la nave con el que quiere plantar cara a la NASA en 2030

La Luna vuelve a estar de moda, en unas semanas sería el nuevo intento de lanzamiento de la misión estadounidense, Artemis II, si no hay más retrasos. Elon Musk ha afirmado esta semana que primero construirá una ciudad en el satélite, dejando su obsesión con Marte para más adelante. Pero, estos objetivos compiten con la agencia espacial china.

El gigante asiático se ha propuesto que su primer grupo de taikonautas (astronautas de la República Popular China) pisen la superficie de la Luna en 2030. En ese viaje, dos cohetes Long March 10 lanzarán la nave Mengzhou con los tres astronautas y el módulo de aterrizaje Lanyue.

Será una visita corta al satélite, solo dos taikonautas pasarán seis horas en la superficie lunar antes de reunirse con su colega en la órbita lunar y regresar a la Tierra. Artemis, por su parte, no pisará la Luna hasta su tercera misión que, por ahora, está programada para 2027, pero ya ha sufrido sucesivos retrasos.

De forma más sigilosa que la NASA, la agencia espacial china sigue con los preparativos de su programa lunar. Esta semana ha completado nuevas pruebas, un ensayo del sistema de escape de la nave tripulada Mengzhou y un aterrizaje controlado de la fase inicial del cohete Long March-10.

La nave Mengzhou irá en un cohete antes de encontrarse en la órbita lunar con el módulo de aterrizaje Lanyue. Allí se acoplarán antes del descenso a la superficie lunar, según lo planteado para ese viaje en 2030. Durante el ensayo se realizó una demostración a baja altitud del cohete Long March-10 y una prueba de escape en condiciones de máxima presión dinámica para la nave Mengzhou.

Splashdown of Long March 10A first stage https://t.co/R63zh0gocG pic.twitter.com/wte2XHBazL — CNSPACE (@CNSpaceflight) February 11, 2026

La prueba se realizó este miércoles en el centro espacial de Wenchang, en la provincia meridional de Hainan, según ha informado la cadena estatal CCTV y EFE, que citan a la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

A las 11:00 hora local (03:00 GMT), el cohete despegó hasta alcanzar el punto previsto para activar el sistema de evacuación. La nave recibió entonces la señal de escape y ejecutó con éxito la separación del lanzador. Tanto la primera etapa del cohete como la cápsula de retorno amerizaron de forma controlada en la zona marítima designada.

Según las autoridades, se trata del primer encendido en vuelo del Long March-10 en estado de prototipo inicial, del primer ensayo chino de escape en condiciones de máxima presión dinámica y de la primera recuperación en el mar tanto de la primera etapa de un lanzador como de una cápsula tripulada dentro de este programa.

El ensayo da continuidad a pruebas realizadas el año pasado de la nave Mengzhou y del módulo de alunizaje Lanyue. En 2025 se pusieron a prueba los sistemas de ascenso y descenso del módulo Lanyue. Este integra un módulo de propulsión y un módulo de aterrizaje, y se usará principalmente para descender a los taikonautas hasta la superficie de la Luna, así como servir a misiones ya tripuladas que tengan ese mismo fin.

El Lanyue solo dispone de un juego de motores conformados por cuatro unidades, con un empuje de 3 toneladas para levantar una carga de 15.000 kilos. Además de los taikonautas, el Lanyue portará un explorador y cargas útiles de carácter científico. Además, una vez se realice el alunizaje, el Lanyue hará las veces de centro de energía y datos; también se podrá usar como soporte vital en caso de ser necesario.

Al mismo tiempo que China se prepara para llegar a la Luna, la agencia asiática cuenta con otros programas espaciales como el desarrollo de su propia estación espacial, Tiangong, y la preparación de una estación de investigación en el polo sur lunar