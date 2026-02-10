Las lluvias e inundaciones que azotan a España, vistas desde el espacio: las impresionantes imágenes que revela la ESA

Imagen de las inundaciones alrededor del río Tajo, en Portugal y España, hecha por el Sentinel-1. ESA Omicrono

España lleva unas semanas viviendo entre borrascas. Tras Francis, que tuvo lugar en enero, y Leonardo, que intensificó la adversidad meteorológica con precipitaciones persistentes y vientos fuertes; ahora irrumpe Marta, denominada como la 'madre' de todas las tormentas.

Las fuertes tormentas invernales han dejado intensas lluvias que han provocado inundaciones en algunas zonas de la Península Ibérica, como en Andalucía, en el sur de España, o en torno al río Tajo y su cuenca en Portugal; teniendo que desalojar a cientos de miles de personas de sus hogares.

La Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de compartir dos impactantes imágenes satelitales que muestran la intensidad de las precipitaciones sobre la Península Ibérica durante estas tres fuertes tormentas ambientales, así como la extensión de las inundaciones que se produjeron a continuación en torno al río Tajo y su cuenca en Portugal.

En el caso de España, Andalucía y Galicia han sido algunas de las zonas afectadas. Y llama especialmente la atención el caso de la región montañosa alrededor de Grazalema, en el noreste de la provincia de Cádiz, que registró más de 500 mm de lluvia en 24 horas durante las tormentas.

Las áreas más castigadas en Portugal se concentran en la ciudad de Alcácer do Sal y en la cuenca del río Tajo, en el sur del país. El primer ministro, Luís Montenegro, ha decretado el estado de calamidad en 69 municipios hasta mediados de febrero, ante unas precipitaciones e inundaciones de intensidad inédita.

Precipitaciones acumuladas sobre la Península Ibérica (izqda) e inundaciones alrededor del río Tajo, en Portugal y España (dcha). ESA Omicrono

En las imágenes difundidas por la ESA se aprecia un mapa que refleja la acumulación de lluvia en la Península Ibérica entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, elaborado a partir de datos de la misión 'Global Precipitation Measurement (GPM)'.

Una misión que es una constelación internacional de satélites que ofrece observaciones continuas de la lluvia y la nieve a escala global. Las áreas marcadas en rojo corresponden a regiones que superaron los 250 mm de precipitación en esos siete días.

La otra imagen se basa en datos capturados por el satélite Sentinel-1 de Copernicus. En ella se muestra la extensión de las inundaciones alrededor del río Tajo y su cuenca, al noreste de Lisboa, Portugal; y las zonas que aparecen en rojo son aquellas en las que ha subido el nivel de las aguas.

Una imagen que se tomó el pasado 7 de febrero y se superpone a una imagen tomada el 27 de diciembre de 2025, que muestra dónde ha subido el nivel del agua. Cabe señalar que el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS Mapping) se activó el 28 de enero y el 3 de febrero por las inundaciones en España y Portugal. Y que ambas activaciones siguen vigentes.