La web para ver en tiempo real los satélites que orbitan la Tierra: rastrea sus movimientos, datos y hasta su destrucción

La órbita de la Tierra está tan abarrotada que, para quien no se lo crea, este mapa interactivo muestra la esfera de satélites que hay activos alrededor del planeta, ofreciendo diferentes servicios como conexión a internet o geolocalización y predicción meteorológica.

La ESA eleva la cifra a casi 17.000 los satélites que orbitan la Tierra, la mayoría en órbita baja (LEO). Elon Musk quiere sumar a esta preocupante cifra un millón más de satélites. No es el único con grandes planes para esta franja del espacio cerca del planeta; otras empresas tienen proyectos similares, sin olvidar la basura espacial que se acumula en esta región. Todo esto eleva el riesgo de colisión.

Satellite Map es una interesante herramienta para tomar conciencia de esta situación. Desde su mapa interactivo se puede seguir en tiempo real todos los satélites que orbitan en este momento el planeta habitado del Sistema Solar.

El sistema rastrea las posiciones de satélites en activo de empresas como Starlink. No solo tiene en cuenta las constelaciones desplegadas por la empresa de Elon Musk, también la de Amazon (Kuiper), así como las constelaciones chinas Guowang que se componen de 13.000 satélites.

Por otro lado, se puede encontrar información de aquellos satélites que ofrecen servicios de navegación GPS o Galileo, el sistema de geoposicionamiento de la Unión Europea; o los destinados a la observación del planeta que aportan un seguimiento clave para la predicción de catástrofes como las inundaciones sufridas en Andalucía los últimos días.

La web recaba información, no solo de la posición de los satélites, también de la destrucción de los mismos, que suelen terminar desintegrándose en la reentrada a través de la atmósfera terrestre. A la hora de avisar de las reentradas, la plataforma indica desde el modelo, pasando por el historial de altitud o el tiempo de reentrada. Incluso, muestra los escombros que se mantienen en la órbita y pueden ocasionar colisiones con algún satélite en activo.

Con esta herramienta, también es posible seguir la trayectoria de los trenes de satélites, es decir, la formación en fila que forman los grupos de satélites que se han lanzado juntos. Los de Starlink se podrían observar a simple vista desde tierra firme en su diseño inicial, que reflejaba la luz solar sobre el cielo nocturno. Incluso se pueden mostrar o quitar las nubes.

Otro dato interesante es el de la interferencia de la banda Ku, para quien no la conozca, esta banda representa una porción del espectro electromagnético en el rango de las microondas que va de los 11 a los 20 GHz. Esta banda se usa principalmente para la retransmisión de televisión. El mapa permite consultar posibles interrupciones en regiones concretas.

Para un uso más cómodo, la web permite modificar al gusto de cada uno la presentación del planeta y el mapamundi, destacando las fronteras o eliminando las marcas de latitud y longitud. También se puede activar la visión del día y la noche para seguir el rastro de los satélites sabiendo en qué punto del día se encuentra cada zona del globo terráqueo.

Los responsables de este proyecto recalcan que no están relacionados con SpaceX y que los datos se recogen de fuentes públicas como space-trak.org. Su objetivo es servir a fines académicos o para puro entretenimiento de los más fanáticos de la industria espacial.