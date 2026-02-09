Elon Musk cambia de rumbo: pospone sus planes para llegar a Marte para construir antes una ciudad en la Luna

"La Luna es una distracción", afirmaba Elon Musk a principios de 2025 tras la victoria de su, entonces, aliado Donald Trump, que regresaba al despacho oval. Ahora el multimillonario reconduce sus planes para prometer en un plazo más breve la primera ciudad construida en el satélite.

"La misión de SpaceX sigue siendo la misma: extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas" ha dicho el magnate. En vez de viajar directamente a Marte, sus planes se asemejan más ahora a los de la NASA con el programa Artemis.

Estas declaraciones llegan al mismo tiempo que la agencia espacial internacional trabaja para solucionar los problemas encontrados en el cohete SLS que debería impulsar a cuatro astronautas hasta la cara oculta de la luna este año, con la misión Artemis II. De momento, se ha pospuesto el lanzamiento al mes de marzo.

De nuevo, a través de un mensaje por X ( red social que compró en 2022), donde continúa con sus críticas el presidente de España, Pedro Sánchez, Musk ha informado de este cambio de planes. Los justifica en las pocas oportunidades para alcanzar el planeta rojo, cada 26 meses cuando se alinean los planetas. Sin embargo, "podemos viajar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días)", afirma.

El multimillonario ha vuelto a recordar que su intención de crear esa ciudad fuera de la Tierra es preservar el futuro de la civilización, "la Luna es más rápida". La empresa cuenta con una fábrica en Estados Unidos con la que acelerar la producción de sus cohetes reutilizables y así, impulsar la frecuencia de los lanzamientos.

El año pasado, Elon Musk presentaba un ambicioso plan de su empresa espacial SpaceX para desplegar una nueva colonia en Marte. La construcción de esa primera base no se iba a realizar hasta 2030. Antes, con varios viajes, se pretendía demostrar la tecnología y enviar materiales para empezar esa conquista del planeta.

Sus satélites Starlink servirían para unir las comunicaciones entre ambos destinos, un objetivo marcado para 2033. Los primeros en pisar el planeta rojo serían los robots humanoides de Tesla encargados de establecer la base.

Sin embargo, la NASA siempre ha mantenido a la Luna como parada obligatoria antes de emprender rumbo a Marte. Concretamente el programa Artemis supone los primeros pasos para crear todo un ecosistema tecnológico que permita el regreso de humanos a la superficie del satélite y el levantamiento de una colonia permanente.

Una vez todo eso esté atado, el siguiente paso es utilizar la superficie lunar como trampolín para llegar a Marte. La baja gravedad que genera la masa de la Luna en comparación con la Tierra la convierte en el lugar perfecto para emprender un viaje tan largo y complejo.

Menos gravedad se traduce en una reducción importante del combustible a bordo de los cohetes y naves, espacio que puede emplearse para llevar más víveres o materiales para los potenciales astronautas marcianos.

SpaceX —entre otras compañías— tiene varios contratos cerrados con la NASA por unos 4.000 millones de euros para el desarrollo de una versión específica de la nave espacial Starship; con la que llevar a los astronautas desde la órbita lunar hasta su superficie. Si en marzo Artemis II consigue despegar, la siguiente misión que sí pretende que el ser humano vuelva a pisar el satélite no se espera hasta mediados de 2027.