La NASA usará naves con propulsión nuclear para llegar antes a la Luna y Marte: así va a jubilar al cohete SLS de Artemis

Un operario del Marshall Space Flight Center durante las pruebas de un reactor de flujo frío. NASA / Adam Butt Omicrono

Artemis, el programa espacial más ambicioso de la NASA del último medio siglo, sigue acumulando retrasos y sobrecostes. La fuga de hidrógeno del cohete SLS que paralizó el último ensayo antes del lanzamiento (previsto inicialmente para el 8 de febrero), es el último de una larga lista de aplazamientos que amenazan el calendario y la viabilidad de futuras misiones tripuladas.

Jared Isaacman, administrador de la agencia estadounidense desde el pasado diciembre, no confía en las posibilidades de futuro del SLS, un cohete con una arquitectura obsoleta, no reutilizable y con una bajísima cadencia de lanzamientos: uno solo en 3 años.

Para Isaacman, el SLS "es la vía más rápida para llevar de nuevo al ser humano a la Luna y alcanzar nuestros objetivos a corto plazo, al menos hasta Artemis V, pero no es la vía más económica y, desde luego, no es la vía definitiva", ha explicado en su cuenta en la red social X.

Su propuesta, como ya indicaba un documento filtrado a principios de 2025 bajo el nombre 'Proyecto Atenea' que ahora ha vuelto a defender, pasa por usar propulsión eléctrica nuclear (NEP, por sus siglas en inglés) "para establecer una base marciana y mantener la superioridad estadounidense en el espacio profundo".

Incluso se atreve a ponerle fecha a lo que llama "ferrocarril transcontinental" a Marte: la NASA debe sentar sus bases antes de que termine el mandato de Donald Trump, es decir, 2028. Una aspiración tan audaz como poco realista.

Proyecto Atenea

Tras 14 años de desarrollo y aproximadamente 30.000 millones de dólares, el cohete SLS solo ha tenido un lanzamiento exitoso, el de Artemis I en 2022. Por su parte, la gigantesca Starship de Elon Musk todavía está en fase de pruebas y tampoco resolvería algunos de los requerimientos de las misiones en el espacio profundo o la presencia humana continuada en la superficie de la Luna y Marte.

De ahí que Isaacman defienda la utilización de otros tipos de propulsión, aunque su idea no sea nueva. La propia NASA y otras agencias espaciales, sobre todo la china y la rusa, llevan años estudiando alternativas como la energía térmica nuclear (NTP, por sus siglas en inglés) para acortar los plazos y abaratar el acceso al espacio.

Before the end of @POTUS' term, @NASA will lay the foundation of a "transcontinental railroad" to Mars.



By utilizing nuclear electric propulsion, our nation will have the tools necessary to establish a Martian outpost and maintain American superiority in deep space. pic.twitter.com/6a486bhbCm — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) January 30, 2026

Lo que sí es inédito es un plan tan ambicioso y polémico para la agencia estadounidense como el 'Proyecto Atenea', que incluye una profunda reestructuración para que "la NASA se recalibre hacia lo casi imposible", en un lenguaje grandilocuente que recuerda al del propio Musk.

Para ello serán necesarios cambios -incluidos miles de despidos, que ya se están produciendo- que acerquen la agencia a la estructura, el proceso de toma de decisiones y los objetivos de una organización comercial orientada a misiones concretas, más que a una organización gubernamental dedicada a la ciencia.

En el documento de 62 páginas inicialmente filtrado, que Isaacman ha confirmado como auténtico, uno de los puntos más relevantes es el abandono del SLS una vez cumplida la misión Artemis V (prevista para 2029) y la apuesta decidida por la propulsión nuclear eléctrica (NEP), una tecnología en sus primeras fases de maduración.

En un artículo publicado el pasado agosto, firmado por el propio Isaacman y el político republicano Newt Gingrich, ambos defienden la creación de un "mini proyecto Manhattan" para desarrollar esta capacidad que consideran crítica para el país estadounidense.

Ilustración de nave propulsada por energía nuclear eléctrica NASA / Tim Marvel / ChatGPT Omicrono

El administrador de la NASA y el que fuera presidente de la Cámara de Representantes y candidato a la nominación para disputarle a Obama las elecciones presidenciales de EEUU en 2012, abogan por renunciar a la propulsión química, "que exige una compleja fabricación de propulsores in situ, reabastecimiento orbital y ventanas de lanzamiento estrictamente alineadas".

La NEP, defienden, permitiría obtener mayor libertad de movimiento y simplicidad operativa y reducir las restricciones de las ventanas de lanzamiento planetario. Al ser reutilizable, ofrecería mucha mayor flexibilidad para las misiones a Marte, auténtica obsesión de Trump, Musk y el propio Isaacman.

La mayor ventaja de estos sistemas es que, además de la propulsión, pueden ofrecer una energía eléctrica sostenida muy superior a la de los paneles solares, sobre todo en zonas sombrías de la Luna y Marte, pero sobre todo en el espacio profundo, lejos de la radiación del Sol.

Otras ventajas de la propulsión nuclear eléctrica es que no requiere de pruebas radioactivas al aire libre y reduce el uso de propelente de hidrógeno, que implica una gran complejidad añadida y obliga al reabastecimiento en órbita para misiones lejanas o permanentes.

Para ello, sostiene Isaacman, "debemos sentirnos cómodos trabajando y transportando uranio altamente enriquecido, así como lanzando y operando reactores nucleares en el espacio". Uno de los primeros puede instalarse en la superficie lunar, si se cumplen los objetivos de la agencia y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

La propuesta del Proyecto Atenea pasa por reconvertir los centros de la NASA involucrados en el SLS, como las instalaciones Marshall y Stennis en Alabama y Misisipi, para que se enfoquen en propulsión nuclear eléctrica.

En el texto se menciona el reactor VALKRE, desarrollado por los Laboratorios Nacionales de Idaho y el Departamento de Defensa de EEUU, del que no hay apenas información técnica disponibe. Isaacman sugiere lanzar este prototipo en una demostración no tripulada, con una potencia superior a 100 kWe, posiblemente en una misión de sobrevuelo a Marte. ​

Qué es la NEP

A diferencia de la propulsión nuclear térmica, que está más avanzada, la propulsión eléctrica nuclear todavía tiene un largo camino por delante para que pueda empezar a utilizarse.

Sobre el papel, funcionará en dos etapas claramente diferenciadas. Primero, un pequeño reactor de fisión nuclear -como los que hay actualmente en las centrales nucleares, pero más pequeño- es el encargado de generar calor, que se convierte en electricidad mediante motores o generadores especializados.

Después, esta electricidad alimenta propulsores iónicos que aceleran partículas de gas xenón, para producir empuje y mover la nave espacial o el cohete, aunque de forma mucho más suave y continua que un cohete químico tradicional.

Una representación artística que muestra los componentes de un sistema NEP NASA / Tim Marvel Omicrono

La principal ventaja de este sistema es su extraordinaria eficiencia: obtiene entre tres y diez veces más rendimiento por cada kilogramo de propelente que los cohetes químicos convencionales, y cuatro veces más potencia que la que se puede obtener de los paneles solares.

Además, estos reactores nucleares podrían proporcionar energía constante durante meses o años, permitiendo viajes más rápidos al espacio profundo sin depender de la luz solar.

Sin embargo, si no se consiguen nuevos avances o no se combina con reactores nucleares térmicos, el empuje generado seguiría siendo demasiado bajo, por lo que solo resultaría útil una vez que la nave ya se haya lanzado al espacio.

El proyecto de NEP más avanzado actualmente, que parece seguir su curso y resistir a los recortes de los últimos presupuestos federales, es MARVL (siglas de Radiadores Ensamblados Modularmente para Vehículos de Propulsión Nuclear Eléctrica), desarrollado por el Centro de Investigación Langley de la NASA.

Este sistema divide el componente crítico de disipación de calor en componentes más pequeños, radiadores que pueden ensamblarse de forma autónoma gracias a los avances en robótica directamente en el espacio, eliminando la necesidad de ajustar todo el sistema dentro del carenado de un cohete.

Actualmente está a mitad de su fase inicial de desarrollo, avanzando en el diseño conceptual y la planificación para una futura demostración terrestre, pero muy lejos todavía de su viabilidad técnica a gran escala.

Cohetes y naves nucleares

La compañía General Atomics Electromagnetic Systems propone usar la NTP para conseguir misiones rápidas y viables en el espacio profundo. En 2025, completó con éxito pruebas críticas de combustible nuclear en el Centro Marshall de la NASA, sometiendo el material a temperaturas de hasta 2.326 grados centígrados durante seis ciclos térmicos de 20 minutos cada uno en rendimiento máximo.

El diseño incorpora mejoras sobre los proyectos históricos de los años 50 y 60, como un núcleo compacto que utiliza uranio poco enriquecido en lugar de uranio altamente enriquecido.

Imagen de un modelo de nave espacial con un propulsor termal nuclear GA-EMS

Otros proyectos como JETSON, desarrollado por Lockheed Martin en colaboración con DARPA y la NASA, estaban entre los más prometedores. Su objetivo era utilizar un reactor de fisión para generar calor y luego transferirlo a motores tipo Stirling para producir entre 6 y 20 kWe de potencia eléctrica.

Sin embargo, contradiciendo las intenciones del nuevo administrador de la agencia, enfrenta importantes obstáculos presupuestarios, al igual que el programa DRACO, que pretendía demostrar esta tecnología en órbita en 2027. Este último fue oficialmente cancelado a mediados de 2025 por falta de financiación federal, quedando en suspenso indefinido.

Operarios del Marshall Space Flight Center durante las pruebas de un reactor de flujo frío. NASA / Adam Butt

A pesar de estos contratiempos y recortes, la NASA logró alcanzar un hito importante hace apenas un mes al completar una serie de pruebas de flujo frío en propulsión nuclear espacial. Los equipos del Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, condujeron más de 100 pruebas con una unidad de prueba no nuclear construida por BWX Technologies.

Este prototipo a escala completa simula el flujo del propulsor a través del reactor bajo diversas condiciones operacionales. Estas pruebas generaron algunas de las respuestas de flujo más detalladas para un diseño de reactor espacial en más de 50 años, constituyendo un paso clave hacia el desarrollo de un sistema propulsado por energía nuclear capaz de volar.