La NASA retrasa a marzo el lanzamiento de Artemis II: una fuga de hidrógeno impide acabar el ensayo previo

"Solo lanzaremos cuando creamos que estamos preparados para emprender esta misión histórica", ha dicho Jared Isaacman, nuevo Administrador de la NASA, tras anunciar que el lanzamiento de la misión Artemis II se pospone hasta el mes de marzo. Esta ha sido la conclusión tras finalizar el ensayo general húmedo con cuenta regresiva que ha durado 49 horas.

La misión tenía previsto su primer intento de lanzamiento este fin de semana, en concreto el domingo 8 de febrero, pero todo dependía del informe de esta última prueba clave. El simulacro de lanzamiento, sin embargo, ha desvelado una serie de fallos que han llevado a aplazar durante un mes la ventana de lanzamiento.

Este viaje supone el regreso del ser humano a la Luna después de décadas, aunque sin alunizar en el satélite. Los cuatro astronautas realizarán un viaje de 10 días en el que fotografiarán la cara oculta y completarán múltiples experimentos, llegando más lejos de lo que una persona ha llegado en el espacio antes.

With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.



With more than three years between SLS launches, we fully anticipated encountering challenges. That is precisely… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 3, 2026

"Con la conclusión del ensayo general hoy, nos alejamos de la ventana de lanzamiento de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis II" empezaba diciendo Isaacman en una publicación en la red social X. "Con más de tres años entre lanzamientos del SLS, previmos que nos encontraríamos con desafíos", continúa explicando. La NASA transmitirá una conferencia pública para explicar los datos este martes en YouTube.

Estos últimos ensayos se realizan para detectar problemas antes del vuelo y preparar el día del lanzamiento con la mayor probabilidad de éxito. Precisamente es lo que ha ocurrido, el informe indica, por ejemplo, interrupciones intermitentes del audio en tierra e impactos por clima frío en algunas cámaras al cierre de la cápsula Orion.

Cohete SLS en la plataforma de lanzamiento NASA Omicrono

La NASA informa que los ingenieros superaron varios desafíos durante los dos días de prueba y cumplieron con muchos de los objetivos previstos. Trabajaron con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de tanques, lo que requirió pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente.

Finalmente todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica provisional se llenaron con éxito. Además, los equipos realizaron una cuenta regresiva final de aproximadamente T-5 minutos antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera las operaciones debido a un aumento en la tasa de fugas.

El aplazamiento también significa que los cuatro astronautas de Artemis II saldrán de la cuarentena, a la que ingresaron en Houston el 21 de enero. Por lo tanto, no viajarán al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el martes, como estaba previsto, pero volverán a entrar en cuarentena aproximadamente dos semanas antes del próximo lanzamiento previsto.

Este mes que queda por delante hasta saber si se fijará una nueva fecha en marzo, el equipo de Artemis II revisará a fondo los datos, solucionará cada problema detectado durante el WDR, realizará las reparaciones necesarias y reanudará las pruebas. Queda por realizar un ensayo general adicional antes de fijar una nueva ventana de lanzamiento en marzo.