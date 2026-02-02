Hito para el cohete europeo Ariane 6: despegará con cuatro propulsores por primera vez y cargará satélites Amazon Leo

Vista artística del despegue del Ariane 6 con cuatro propulsores sobre la Guayana Francesa. ESA Omicrono

El cohete europeo Ariane 6 realizará su próximo lanzamiento el próximo jueves 12 de febrero, entre las 17:45 y 18:13 hora de España peninsular, desde la plataforma de lanzamiento del Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

Un sexto vuelo llamado vuelo VA267 que, tras llevar a bordo en el quinto nuevos satélites Galileo, se realizará por primera vez con cuatro propulsores P120C, duplicando el empuje de despegue del lanzador.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha confirmado en un comunicado que el vuelo VA267 del Ariane 6 llevará satélites a la constelación Leo de Amazon para ponerlos en órbita.

Amazon Leo es una idea similar a la de Starlink, de SpaceX: colocar miles de satélites en órbita terrestre baja diseñados para ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia en cualquier punto del planeta.

La ESA ha asegurado que en el próximo vuelo se verá la versión más potente hasta la fecha del Ariane 6. Un vehículo de lanzamiento de tres etapas con propulsores, etapa principal y etapa superior que consumen su propelente para alcanzar la órbita.

For the first time, with 4 boosters! 🚀



Flight #VA267 is set to liftoff from @EuropeSpacePort in French Guiana on 12 February between 16:45–17:13 GMT (17:45–18:13 CET, 13:45–14:13 local time).



With four boosters, Ariane 6 will take 32 satellites for @Amazonleo constellation to… pic.twitter.com/lO2jez3YfO — ESA Space Transport (@ESA_transport) February 2, 2026

Además, han destacado que el número de propulsores y la longitud de la punta del cohete, llamada carenado, pueden adaptarse a cada misión. La clave está en que en su configuración de cuatro propulsores, se duplica el rendimiento del cohete en comparación con la versión de dos propulsores que ha volado cinco veces, incluido el vuelo inaugural en 2024.

El Ariane 6 usará en este vuelo propulsores P120C que son uno de los motores de una sola pieza más potentes que se fabrican actualmente. La ESA ha señalado que "volar con cuatro propulsores lleva a Ariane 6 a una clase de cohetes completamente nueva".

Los técnicos preparan el Ariane 6 para el vuelo VA267. ESA Omicrono

Con la incorporación de dos propulsores adicionales, el Ariane 6 es capaz de colocar unas 21,6 toneladas en órbita terrestre baja, más del doble de las 10,3 toneladas que alcanzaba con solo dos. Este vuelo servirá para validar en condiciones reales el comportamiento de los cuatro propulsores actuando en coordinación con la etapa principal.

En este vuelo, el Ariane 6 empleará la carena larga, en cuyo interior viajarán los 32 satélites Leo, protegidos de las inclemencias hasta alcanzar el espacio. Esta estructura mide 20 metros de altura por 5,4 de diámetro, unas dimensiones tan grandes que, a modo de comparación, podría albergar cuatro jirafas colocadas una sobre los hombros de la otra, según la ESA.

Al ser el primer vuelo que utiliza la carena larga, este lanzamiento convierte al Ariane 6 en la versión más alta hasta ahora. Una vez ensamblado en la plataforma del puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, llegará a los 62 metros de altura, una cifra similar a la de un edificio de unas 20 plantas.