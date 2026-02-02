El cohete SLS inicia la cuenta atrás en su prueba más crítica: determinará el lanzamiento de Artemis II en una semana

La primera misión tripulada de la nave espacial Orion está a punto de despegar. El próximo 8 de febrero está previsto que la nave Orion ya integrada en la parte superior del lanzador SLS de la NASA emprenda su viaje a la Luna. Pero antes, este enorme cohete debe superar una prueba clave.

La NASA ha iniciado este fin de semana su última prueba crítica, conocida como cuenta regresiva para el ensayo general húmedo ( Wet Dress Rehearsal) de Artemis II. La prueba se retrasó por problemas metereológicos, pero ahora se aproxima a su fase final y el análisis que debería dar el visto bueno al lanzamiento en breve.

La duración de la misión está estipulada en 10 días, tiempo en el que los cuatro astronautas permanecerán dentro de la nave Orion y podrían llegar más lejos que ningún humano hasta la fecha", según ha señalado a EL ESPAÑOL-Omicrono Fernando Gómez-Carpintero, CEO de Airbus Crisa una de las compañías españolas que han trabajado en partes críticas de la nave espacial.

The wet dress rehearsal for the Artemis II mission around the Moon began at 8:13pm ET on Jan. 31 and will continue tomorrow with @NASAKennedy teams fueling the rocket.



The results from this test will help inform teams about a possible launch date. https://t.co/8wBtyGUeh6 pic.twitter.com/FVCmtlErU9 — NASA (@NASA) February 2, 2026

Este fin de semana, la NASA ha informado que sus ingenieros han encendido la enorme etapa central del cohete SLS (Space Launch System). Si este megapropulsor pasa la prueba de abastecimiento y la cuenta atrás que está en marcha, se podrá fijar oficialmente la fecha de lanzamiento para un primer intento.

Se trata de un simulacro de lanzamiento sin tripulación, hasta la cuenta regresiva apuntando para lanzar a las 9:00 pm ET. Durante este WDR se llena el cohete de combustible criogénico, más de 700.000 galones de propulsores criogénicos en el cohete, y se pone a prueba la habilidad para pausar, continuar y reciclar durante los últimos 10 minutos de la cuenta atrás.

El cohete del Sistema de lanzamiento espacial (SLS) Artemis I. EFE Omicrono

La cuenta regresiva de 49 horas se inició el sábado por la noche comenzando a las 20:13 EST (02:13 CET del domingo). Si todo sale bien, los cuatro astronautas podrían emprender el viaje de 10 días el próximo domingo 8 de febrero.

La prueba T-0 simulada está programada para el lunes a las 21:00 EST (03:00 del 3 de febrero en el horario de España peninsular). Por lo que los operadores han sido convocados unas 49 horas antes para empezar la prueba crítica.

Primero se encendió la segunda etapa del cohete y después lo hizo la enorme etapa central del módulo de refuerzo del Sistema de Lanzamiento Espacial de 98 metros, según ha comunicado la agencia espacial estadounidense. Uno de los objetivos es cargar con más de 700.000 galones de oxígeno líquido e hidrógeno líquido durante la fase de llenado del tanque.

Cuando el reloj marque 1:30 se realizará una pausa durante 3 minutos para después continuar hasta el T-33 segundos. En ese punto el sistema del cohete toma el control de lanzamiento. Este ejercicio se repite una vez más haciendo la pausa (hold en inglés) en T-10 minutos y detener la cuenta atrás en T-30 segundos.

El cohete SLS en la plataforma de lanzamiento NASA Omicrono

Después de estos dos simulacros se analizan los datos para confirmar que el sistema no ha dado ningún fallo de cara al verdadero intento de lanzamiento en el que están en juego la vida de los cuatro astronautas.

Por su parte, la cápsula Orión se ha mantenido con energía durante los últimos días debido a las bajas temperaturas en Florida. Los ingenieros se están preparando para cargar las baterías de vuelo de Orión y pronto comenzarán a cargar las baterías de la etapa central, según informó la agencia.