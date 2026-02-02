Blue Origin pausa sus vuelos turísticos espaciales durante dos años para centrarse en realizar viajes a la Luna

Después de que en julio del 2021 Blue Origin pudiera completar su primera misión con tripulación de la mano de Jeff Bezos, la firma no ha parado, siendo el mejor ejemplo el vuelo de enero de este año con el empresario Alberto Gutierrez.

No obstante, este lucrativo mercado recibe una pausa. La misma Blue Origin ha confirmado que se pausarán los vuelos del cohete New Shepard por lo menos dos años, para reorientar los recursos a realizar viajes lunares tripulados.

Una medida, dice la compañía de Bezos, que busca reflejar "el compromiso de Blue Origin con el objetivo [estadounidense] de regresar a la Luna y establecer una presencia lunar permanente y sostenida".

Blue Origin se centrará en los viajes lunares

El anuncio realizado el pasado 30 de enero tuvo como eje central el cohete New Shepard, el considerado por la propia empresa como el primer sistema de vuelo espacial reutilizable con aterrizaje vertical.

No hablamos de un cohete cualquiera; Blue Origin ya lo ha volado 38 veces, transportando por el camino a nada menos que 98 personas a la línea de Kármán. Además, ha transportado 200 cargas útiles.

Primera parte de New Shepard, el cohete de Jeff Bezos aterrizando Blue Origin Omicrono

Cabe aclarar que este no es el final de los planes relacionados con el turismo espacial, sino una larga pausa. El vehículo se quedará en tierra al menos dos años para potenciar los recursos a estos viajes a la Luna.

Concretamente, Blue Origin planea "destinar recursos para acelerar aún más el desarrollo de las capacidades lunares tripuladas de la compañía", alineándose con las ambiciones espaciales nacidas en el seno del ejecutivo estadounidense.

El programa Artemis, que próximamente dará el pistoletazo de salida con la segunda misión del cronograma —y la primera tripulada— será la antesala para la vuelta del ser humano a la Luna, tras más de medio siglo.

Debemos recordar que Blue Origin está directamente implicada en esta misión, ya que la NASA posee un contrato para llevar a astronautas a la Luna de la mano del módulo de aterrizaje lunar Blue Moon.

Propulsor de New Shepard aterrizando Blue Origin Omicrono

En 2023, la NASA contrató a la empresa de Bezos como segundo proveedor del módulo, para el desarrollo y verificación de este sistema en pos de cumplir con los requisitos del sistema de aterrizaje tripulado de la NASA.

Si todo va bien, Blue Origin permitirá posicionar al hombre otra vez en nuestro satélite en 2029, de la mano de la misión Artemis V. De hecho, la empresa ya planea enviar una versión preliminar de Blue Moon en una misión de demostración a finales de este año.