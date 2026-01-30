La vuelta del ser humano a la órbita de la Luna se retrasa: la NASA toma la decisión en nombre de la seguridad

La vuelta a la Luna tendrá que esperar un poco más: la NASA ha confirmado que la fecha original del 6 de febrero de 2026 para el lanzamiento de Artemis II finalmente no se cumplirá y se retrasará a un día más adecuado.

En concreto, ahora el lanzamiento de Artemis II con el cohete Space Launch System (SLS) se producirá no antes del 8 de febrero, aunque la fecha definitiva podría ser retrasada incluso más dependiendo de las circunstancias.

En el plan original, el proceso de carga de combustible en el cohete y el ensayo completo de la cuenta atrás, también conocido como "wet dress rehearsal" se iba a producir el próximo 31 de enero, e iba a incluir un simulacro de emergencia para el proceso de rescate de la tripulación.

Sin embargo, desde entonces la situación meteorológica ha cambiado a peor, y ya no es tan favorable para realizar todo el proceso de manera segura; eso ha obligado a la NASA a retrasar la carga de combustible y con ello, todo el lanzamiento se verá afectado.

La organización asegura que los ingenieros han monitorizado las condiciones en los últimos días, conforme los vientos árticos han azotado el estado de Florida en el que se encuentra el Kennedy Space Center desde el que se realizará el lanzamiento.

En base a estas observaciones y a la previsión meteorológica, se ha optado por no continuar con los plazos originales y retrasar la operación de carga de combustible, pese a que todos los equipos están presentes y todas las preparaciones ya han terminado.

El "wet dress rehearsal" es un ensayo completo de la cuenta atrás en la propia rampa de lanzamiento, que incluye el rellenado de propelentes y el seguimiento de todas las secuencias de preparación, hasta justo antes de la ignición.

Por lo tanto, el problema no se encuentra tanto en el lanzamiento en sí, sino en las operaciones de carga de combustible y simulacros necesarios para aprobarlo; no en vano, la NASA advierte que el tiempo que se espera para este fin de semana hubiera sido motivo suficiente para cancelar el lanzamiento.

Eso es porque estos simulacros permiten validar el comportamiento del cohete, de los sistemas de tierra y de los procedimientos en condiciones lo más parecidas posibles al lanzamiento real.

La fecha de lanzamiento definitiva de Artemis II se decidirá una vez que los equipos repasen el resultado de los simulacros y la carga de combustible; un tiempo de espera que hace que las fechas del 6 y el 7 de febrero ya no sean "viables".

De la misma manera, cualquier tipo de retraso adicional en estos procesos que se produzca se traducirá en un retraso semejante en el lanzamiento; en otras palabras, un día de retraso en la carga será un día de retraso en el lanzamiento.

Mientras tanto, los astronautas que viajarán a bordo permanecen en cuarentena en Houston, con la administración aún calculando el calendario para la llegada de la tripulación.

Aunque esta pueda parecer una decisión demasiado conservadora, dice mucho de la importancia de este proyecto para el futuro de la exploración espacial que la NASA no quiera dejar ningún tipo de detalle en el aire.