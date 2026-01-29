Así avanza el Miura 5: PLD Space muestra el progreso del cohete español para cumplir con los plazos de lanzamiento

2026 está marcado como un año importante para PLD Space y la industria aeroespacial española. La compañía ilicitana realizará este curso el lanzamiento inaugural del cohete Miura 5, que se ha desarrollado en tan sólo dos años y que recientemente mostró una prueba de su motor TEPREL-C.

PLD Space todavía no ha cerrado la fecha del primer vuelo con carácter comercial del Miura 5, que se llevará a cabo desde el Puerto Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, en el segundo trimestre del año, según los planes estimados por la empresa.

Mientras tanto, los trabajos en España y en la Guayana Francesa progresan satisfactoriamente, conforme al calendario previsto. Muestra de ello es el nuevo vídeo que PLD Space ha publicado en su canal de YouTube en el que, en poco más de 17 minutos, enseñan cómo va el progreso del lanzador reutilizable.

Así progresa el Miura 5

En el vídeo, la firma de Elche señala que el cohete Miura 5 se está consolidando rápidamente, con avances tangibles en la infraestructura de fabricación, integración, pruebas y lanzamiento; y aseguran que todo su equipo está participando en el proceso hacia la preparación del vuelo inaugural.

Uno de los progresos más notables del lanzador tiene que ver con la fabricación e integración de las dos primeras unidades de calificación Miura 5 (QM 1 y QM2), que se han hecho en tiempo récord para validar el subsistema completo antes de la producción de la unidad de vuelo.

PLD Space también indica que se han realizado las campañas de pruebas de calificación paralelas, que se llevan a cabo con éxito en todos los componentes del vehículo de lanzamiento, desde los motores hasta la aviónica, desde el software hasta los algoritmos GNC (Guidance, Navigation, and Control).

Eso último es un pilar tecnológico que permiten la funcionalidad tanto de vehículos no tripulados como de aquellos completamente autónomos. Otro de los avances más destacados del progreso del Miura 5 tiene que ver con la infraestructura de lanzamiento.

La compañía afirma que los equipos de apoyo terrestre se están fabricando en España y que pronto se someterán a pruebas in situ; mientras que las obras civiles en el complejo de lanzamiento en Kourou avanzan simultáneamente hacia la preparación del vuelo.

El Miura 5 es un cohete de dos etapas diseñado para responder a la demanda creciente de lanzadores destinados a poner en órbita pequeñas cargas. PLD Space lo ha dotado de una primera fase reutilizable.

El proceso consistirá en una recuperación controlada en el mar y el posterior reacondicionamiento en tierra, con la meta de alcanzar una cadencia de hasta 30 misiones anuales, según sus estimaciones.

En cuanto a sus prestaciones, el Miura 5 puede transportar hasta 1.080 kilogramos en órbita ecuatorial a 500 kilómetros de altitud, o 540 kilogramos en órbita heliosíncrona.

Su primera etapa, de 26,3 metros de longitud, integra cinco motores, mientras que la segunda, de 12,1 metros, incorpora un solo propulsor. Por último, la cofia, de 5,5 metros, alberga las cargas útiles que PLD Space lanza al espacio por encargo de diversas compañías.