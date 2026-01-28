Llega Athena, el superordenador más potente de la NASA: 20 petaflops para revolucionar futuras misiones

Mientras Musk prepara el primer vuelo de la versión V3 de Starship, la NASA está ocupada poniendo a prueba su cohete SLS para volver a la órbita lunar y dar el pistoletazo de salida a Artemis II.

Mientras, la agencia espacial ha anunciado Athena, su nuevo y eficiente superordenador que buscará respaldar las próximas misiones y proyectos de investigación ubicadas en el seno de la entidad.

En un comunicado, la NASA relata que Athena es el sistema más potente del que disponen, al menos en tareas relacionadas con el cálculo, superando a otros anteriores superordenadores como Pleiades o Aitken.

Athena, el superordenador de la NASA

Según aclara la NASA Athena dispone de más de 20 petaflops de rendimiento máximo y presume de una gran eficiencia, idónea para reducir los costes relacionados con la supercomputación en la agencia.

Hablamos de un dispositivo crucial, que abarca prácticamente la totalidad de las misiones y las investigaciones que se llevan a cabo en la NASA; diseño de aeronaves, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a gran escala...

Athena de la NASA. Athena Omicrono

Un ejemplo de esto es que estos modelos, entrenados gracias a Athena, son capaces de analizar conjuntos de datos masivos para descubrir nuevos conocimientos científicos. El nombre, evidentemente, hace referencia a la famosa deidad griega.

Tras una fase de pruebas en beta, Athena se instaló en la Instalación Modular de Supercomputación de la NASA, en el Centro de Investigación Ames de Silicon Valley, California.

Athena se dispondrá para investigadores, científicos externos y por supuesto expertos que apoyen los programas de la NASA, y que requieran estos brutales 20 petaflops de rendimiento.

Entre los usos que menciona la propia NASA para este superordenador nos encontramos modelado de aeronaves de última generación y la simulación de lanzamientos de cohetes a gran escala.

Meet @NASA’s newest, most powerful supercomputer: Athena.



Housed here at our Silicon Valley center, Athena is designed to support a new generation of research—simulating rocket launches, modeling next-generation aircraft, and training large-scale artificial intelligence… pic.twitter.com/s4jMxNDdoO — NASA Ames (@NASAAmes) January 27, 2026

Obviamente, es injusto comparar este superordenador con algunos de los superdispositivos que se usan actualmente en Europa. El Capitan, ubicado en Estados Unidos, aglutina nada menos que 1.742 petaflops.

Sin embargo, este será un dispositivo clave para los ambiciosos proyectos que planea realizar la NASA en los próximos años, incluyendo lógicamente Artemis y la puesta en marcha de la colonización de la Luna.

Kevin Murphy, director de datos científicos y responsable del porfolio de Capacidades de Computación de Alta Gama en la agencia, en la sede de la NASA, ha relatado la importancia de Athena.

"Ahora, con Athena, la NASA ampliará sus esfuerzos para proporcionar recursos computacionales a medida que se satisfagan las necesidades cambiantes de sus misiones", dijo Murphy.